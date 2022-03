La Reina Isabel ha retomado sus compromisos institucionales. Apenas dos días después de que no participara en los actos del Día de la Commonwealth, la monarca ha vuelto a dejarse ver en persona, en concreto, en un encuentro en el Castillo de Windsor. El pasado fin de semana, la Casa Real anunció que la monarca no podría participar en los actos de este pasado lunes, pero no especificó los motivos de su ausencia. Sin embargo, sí que se quiso dejar claro que la soberana mantendría su agenda, lo que hace pensar que no tiene ningún problema de salud concreto.

Este martes, veinticuatro horas después de que el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge ejercieran como representantes de la Corona en el servicio religioso en la Abadía de Westminster, la soberana retomaba su actividad de manera telemática, con una audiencia virtual con la embajadora de la República de Tayikistán, Rukhshona Emomali, y su marido, Shamsullo Sohibov, que se encontraban en uno de los salones del palacio de Buckingham. Un encuentro virtual en el que la monarca ha mostrado la mejor de sus sonrisas y que ha dejado claro que se encuentra perfectamente. Esto ha despejado de manera inicial los rumores sobre la posibilidad de que su estado de salud le hubiera impedido asistir al servicio religioso del Día de la Commonwealth.

Más allá de este encuentro virtual, lo cierto es que la madre de Carlos de Inglaterra no ha dejado en pausa sus compromisos presenciales. Ayer por la tarde pasaba un rato en el Castillo de Windsor con la gobernadora de Canadá y su marido. Esta misma mañana, la monarca recibía en uno de los salones de su residencia a la escritora Grace Nichols. Vestida de blando y visiblemente delgada, la soberana, de casi noventa y seis años, ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Poesía a la literata, con la que ha podido mantener un breve encuentro.

No ha quedado claro el motivo de su ausencia en el Día de la Commonwealth, ni tampoco se han confirmado sus planes inmediatos, lo que genera bastantes dudas sobre su situación.

Unos meses difíciles

La situación de la Reina Isabel ha sido muy comentada en las últimas semanas. Al margen de su ausencia en un día tan señalado como es el que se dedica a la Commonwealth, se espera que no falte a finales de mes al servicio religioso que va a celebrarse también en Westminster en recuerdo del duque de Edimburgo, fallecido el 9 de abril de 2021 a los noventa y nueve años. Una cita muy importante sobre la que todavía no se ha confirmado la lista de invitados completa, pero a la que es más que posible que asistan representantes de las diferentes casas reales europeas, como los Reyes Felipe y Letizia o los Reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

Al margen de este tributo u homenaje al duque de Edimburgo, en apenas unos meses será la propia Reina Isabel la que tendrá que participar en importantes compromisos, con motivo de todos los actos que se han organizado para su Jubileo de Platino, que conmemora setenta años de reinado en el que no han faltado las crisis, pero que denota una gran estabilidad y capacidad para trascender el paso del tiempo.