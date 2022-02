Cuando hace unos días la Reina Isabel anunció su deseo de que Camilla Parker-Bowles llevara el título de reina consorte en el momento en el que el príncipe Carlos asuma la jefatura del Estado, fueron muchos que se sorprendieron por la noticia, mientras que a otros les pareció un movimiento normal. De hecho, en el caso de un monarca reinante varón, lo natural es que su esposa sea reina consorte, no así cuando quien es reina titular es una mujer -hay varios casos llamativos en esta línea, como el duque de Edimburgo o el príncipe Henrik de Dinamarca-.

Sin embargo, lo cierto es que la polémica sobre el título de la esposa de Carlos de Inglaterra ha sido algo constante, sobre todo por el recuerdo a Lady Di. La propia Camilla decidió no utilizar el título de princesa de Gales para evitar, al máximo posible, cualquier tipo de comparación.

Ahora que la Reina ha zanjado cualquier especulación posible, conviene recordar que, a pesar de que la relación entre la monarca y su nuera es excepcional, no siempre ha sido así. De hecho, la soberana ha sido una de las más críticas con Camilla Parker cuando tuvo constancia del romance.

Al principio, la Reina Isabel no tenía un mal concepto de Camilla Parker. De hecho, cuando se casó con Andrew Parker-Bowles, le pareció algo positivo, ya que él era ahijado de la Reina Madre. Sin embargo, una vez comenzaron su romance secreto, la cosa cambió y no aprobaba en ningún caso la relación. De hecho, según el libro de Tom Bower sobre el príncipe Carlos, la Reina llegó a decirle a su hijo que nunca jamás aceptaría a Camilla porque además era un obstáculo para que su matrimonio con Lady Di funcionara.

Más aún, incluso tras la muerte de Diana, la Reina y el duque de Edimburgo siguieron ignorando la realidad. Algo que se hizo especialmente patente en la fiesta por el cincuenta cumpleaños de Carlos en Highgrove. Algunos testigos apuntaron que, para la monarca, Camilla directamente no existía. Tiempo después, en el funeral de la Reina Madre, la soberana sí permitió que la hoy duquesa de Cornualles asistiera en calidad de amiga.

Fue el principio del cambio. Varias fuentes apuntan a que la Reina Madre era la que más se oponía al romance y que a su muerte, la Reina Isabel empezó a ceder. La boda de la pareja fue la confirmación de que Camilla había encontrado su hueco.

Poco a poco, la duquesa de Cornualles ha ido ganando protagonismo y se ha convertido en uno de los miembros más destacados de ‘La Firma’. Siempre en un discreto plano, sin eclipsar al príncipe Carlos -algo que no le gustaba de Diana-, Camilla se ha hecho con el cariño no solo de la familia, sino también de los británicos, de los que, en un futuro será reina consorte. No te pierdas nuestra galería con las mejores imágenes que reflejan la complicidad entre la Reina y su nuera.