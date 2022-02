Preocupación por la Reina Isabel tras el contagio del príncipe Carlos

Clarence House anunciaba este jueves que el príncipe Carlos había dado positivo en un test para detectar el coronavirus. Es la segunda vez que el heredero se contagia de la enfermedad, que ya padeció a principios de la pandemia. A pesar de que el Príncipe está vacunado, esto no ha sido óbice para que no contrajera el virus. Fuentes oficiales de la Casa Real han confirmado que el hijo mayor de la Reina Isabel observará las medidas de precaución decretadas por las autoridades sanitarias, lo que hace pensar que, por el momento, se encuentra bien y sus síntomas son leves, aunque no se han dado detalles al respecto. Lo único que se ha revelado es que el también duque de Cornualles espera poder volver a la actividad cuanto antes y lamenta profundamente haber tenido que posponer algunos de sus compromisos debido a esta situación.

De la que no han dado información, al menos por ahora, es de su esposa, Camilla Parker. Apenas unos días después de que la Reina Isabel anunciase su deseo de que la duquesa de Cornualles lleve el título de reina consorte en el momento en el que el príncipe Carlos asuma el trono, la pareja asistía a una gala en Londres, en la que les veíamos sin mascarilla. Hay que recordar que la primera vez que el príncipe Carlos se contagió, Camilla no lo hizo, de manera que ahora solo hay que esperar a ver si en algún momento presenta síntomas.

Al margen de la situación del matrimonio, de quien no se han dado muchos detalles es sobre la Reina Isabel y la preocupación en torno a la monarca es creciente. Según ha trascendido, la monarca está bajo vigilancia médica en su residencia en el Castillo de Windsor, pero por ahora no se ha confirmado si se ha sometido a algún tipo de prueba. Lo que sí se ha dicho es que no tiene síntomas, pero no hay que olvidar que, al margen de que su estado de salud ha sido un tanto delicado en los últimos meses, la soberana, a sus casi noventa y seis años, forma parte de uno de los colectivos de mayor riesgo frente a la enfermedad.

Se sabe que el pasado fin de semana la Reina, que cumplió setenta años en el trono, participó en algunos pequeños eventos en su residencia de Sandringham. Se la vio sonriente y animada, aunque con algunas dificultades para caminar. De hecho, llevaba un bastón que antaño fue del duque de Edimburgo. Aunque no hay imágenes, sí se ha confirmado que el príncipe Carlos estuvo con ella estos días, poco antes de dar positivo, por lo que la preocupación por su evolución ha aumentado.

De momento, no se ha anunciado ningún tipo de modificación en lo que respecta a la agenda de la Reina, aunque no será hasta dentro de unas semanas cuando la veamos en un acto oficial. Marzo se presenta como un mes intenso para la monarca, con al menos tres compromisos oficiales a los que tiene intención de asistir: la recepción al Cuerpo Diplomático, el Día de la Commonwealth y el servicio religioso en recuerdo de Felipe de Edimburgo.