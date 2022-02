Tercer contagio royal por coronavirus en apenas dos días. Si ayer por la mañana era Margarita de Dinamarca la que confirmaba su positivo y horas después el Rey Felipe de Borbón, ahora ha sido Carlos de Inglaterra el que se ha infectado. Apenas unos días después de la primera celebración del Jubileo de la Reina y del anuncio por parte de la monarca de su deseo de que Camilla Parker reciba el título de reina consorte llegado el momento, Clarence House ha confirmado la noticia.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022