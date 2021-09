Han pasado cinco meses desde que muriera el duque de Edimburgo y a pesar de que la situación de la familia real en estos momentos es complicada, la BBC prepara un especial en recuerdo del marido de la reina Isabel. Cuando el Príncipe falleció, varios miembros de la familia Windsor colaboraron con la cadena haciendo una serie de entrevistas en las que compartieron pensamientos y reflexiones sobre la vida del Duque. Testimonios inéditos y exclusivos que ahora, por fin, van a ver la luz.

El programa, que llevará el título de ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’ se emitirá el próximo miércoles 22 de septiembre en el Reino Unido en BBC One. Por ahora, se sabe que más de una docena de miembros de la familia han querido ofrecer su relato, según han confirmado fuentes oficiales de la cadena. A pesar de que no se ha revelado de manera oficial, parece que el príncipe Harry sí que aparecerá en el especial, mientras que no lo harán ni Meghan Markle ni Kate Middleton, por motivos que no han trascendido.

En un primer momento, este programa estaba ya previsto para emitirse coincidiendo con el 100 cumpleaños del Duque, en el mes de junio y, de hecho, algunas entrevistas se filmaron antes de la muerte del Príncipe, mientras que otras se han ido grabando después. «Los realizadores del documental han estado dentro del Palacio de Buckingham para conocer al personal que ha trabajado con el Duque y conocer más detalles de su vida, grabar su estudio, oficina privada y biblioteca, para reflejar exactamente cómo fueron durante sus siete décadas en el corazón de la vida real», han explicado de la BBC. «Hay recuerdos conmovedores, mucho humor y numerosas ideas frescas sobre el carácter y el legado de este pionero real», sentencian desde la cadena, que ha tenido acceso a material inédito y privado de la familia.

Lo que por ahora no ha trascendido es quiénes serán los miembros de la familia que participen en el documental. Dadas las actuales circunstancias, parece poco probable que el príncipe Andrés intervenga, ya que se encuentra inmerso en una importante polémica debido a la reciente demanda de Virginia Giuffre. Sin embargo, al margen de esto, no se ha revelado qué miembros de la familia se han prestado a ofrecer una visión diferente de la que hasta ahora se tiene del marido de Isabel II, como tampoco se sabe si la propia monarca habrá querido participar de manera directa. Quien sí se espera que ofrezca su testimonio es Peter Phillips, nieto mayor de la Reina y el Duque que, recientemente además reveló lo difícil que había sido para la familia afrontar la despedida al Príncipe, sobre todo por las circunstancias de aislamiento que provocó la crisis del coronavirus y que no permitieron un apoyo más directo a la Reina en el funeral.