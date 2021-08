Momento complicado para el príncipe Andrés. Hace poco más de una semana, se conocía que Virginia Giuffre ha interpuesto una demanda ante un tribunal de Nueva York contra el hijo de la reina Isabel presunto abuso. Un hecho que ha puesto al duque de York en una situación muy comprometida.

Aunque por el momento ni la Casa Real ni el propio Andrés se han pronunciado al respecto, el Duque llegaba al Castillo de Balmoral poco después de conocerse la noticia, donde lleva varios días la monarca. Hasta allí también se han trasladado varios miembros de la familia, para acompañar a la Reina en estas primeras vacaciones sin el duque de Edimburgo, que fallecía el pasado mes de abril.

Pese a que no son muchos detalles los que han trascendido sobre la demanda, según el New York Post , ya se ha fijado una primera audiencia. Será mediante conferencia telefónica el próximo 13 de septiembre a las 4 pm, hora de Nueva York, según lo programado por el juez de la corte federal de Manhattan Lewis Kaplan. Kaplan declara en su orden que los abogados de Giuffre deben prepararse para discutir potencialmente la capacidad de entregar al Príncipe una copia de la demanda, en caso de que no haya contratado a un abogado y haya respondido a la misma en el momento de la audiencia. Por el momento no se sabe si Andrés o Giuffre deberán atender a la llamada.

Y es que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la norteamericana es precisamente este, el de hacerle llegar la demanda al Duque. Según la Convención de La Haya, el equipo legal de Virginia Giuffre, tiene 120 días para entregarle los documentos legales en persona al Príncipe o sus abogados podrían pedir que se desestime la causa. Una vez reciba los papeles, Andrés tiene 21 días para responder.

Sin embargo, no va a ser fácil que el duque de York reciba la demanda. Desde la pasada semana, el Príncipe se encuentra en Balmoral y algunas fuentes apuntan a que su intención es permanecer recluido en los terrenos del castillo durante un tiempo, lo que dificultaría enormemente que nadie pueda acceder a él. Cabe la posibilidad de que alguien se acerque si sale a montar a caballo pero, aún así, es una posibilidad muy remota. El Duque es consciente de que en Escocia está a salvo y podría optar por refugiarse allí el tiempo que considere oportuno.

A la espera de que haya alguna reacción oficial, varios medios sostienen que el Príncipe está trabajando con su equipo legal para valorar la mejor solución a esta situación dado que la presión sobre la imagen de la Corona es constante e incluso algunos miembros de su propia familia no aprueban su comportamiento, como los príncipes Carlos y Guillermo.