A principios de esta semana se hacía público que Virginia Giuffre había presentado una demanda ante un tribunal federal de Nueva York en la que acusa al príncipe Andrés de agresión sexual. Giuffre sostiene que el duque de York traficó y abusó de ella cuando era menor de edad, por lo que ha interpuesto la demanda bajo la Ley de Víctimas Infantiles. La norteamericana lleva varios años hablando de los supuestos abusos por parte del hijo de la reina Isabel, hechos que el Príncipe ha negado rotundamente.

Este mismo lunes, la monarca llegaba a Balmoral, donde ha sido oficialmente recibida para comenzar sus vacaciones de verano, las más difíciles de los últimos tiempos, dado que serán las primeras sin el duque de Edimburgo, fallecido el pasado mes de abril. Apenas veinticuatro horas después de la llegada de la Reina a Escocia y tras conocerse la demanda interpuesta por Giuffre, el príncipe Andrés se ha trasladado al recinto, en la primera visita que la monarca ha recibido en estas vacaciones.

Una visita que se desconoce si estaba prevista con anterioridad, aunque todo apunta a que se ha precipitado por las circunstancias. Andrés ha sido visto llegando a la finca en compañía de su exmujer, Sarah Ferguson, con quien mantiene una estrecha relación y que se ha convertido en uno de sus mayores apoyos en estos momentos. Es la primera vez que Fergie visita Balmoral ‘con libertad’ ya que, en vida del duque de Edimburgo, tenía que abandonar el castillo antes de que este llegase porque nunca le perdonó los escándalos del pasado.

El duque de York ha llegado al volante de un vehículo de la marca Range Rover mientras que su exmujer ocupaba el asiento trasero. No se sabe con certeza el tiempo que va a permanecer en Balmoral, pero todo apunta a que su visita tiene que ver con la demanda de Giuffre y las posibles consecuencias de la misma para la reputación de ‘La Firma’. No hay que olvidar que cuando el nombre del Duque se vio relacionado con el escándalo del empresario Jeffrey Epstein, Andrés ofreció una entrevista para tratar de limpiar su imagen que resultó aún peor y que terminó con su salida como representante de la Corona. Una entrevista en la que el hijo de la reina Isabel incluso cuestionó la fotografía en la que aparecía con Virginia Giuffre y decía que podía tratarse de un montaje, asegurando que no recordaba en ningún caso haberla conocido.

Es la primera vez que se nombra al príncipe Andrés de manera directa en la demanda como acusado, no solo de abusar sexualmente de ella cuando era menor de 18 años, sino también de infligir angustia emocional. Aunque no se han dado más detalles, la joven solicita una indemnización que no se ha especificado.

Ya en 2019, cuando el duque de York se retiró de sus funciones públicas recurrió a la reina Isabel en los días posteriores, no como jefa del Estado sino como madre. De hecho, apenas hay fotografías suyas desde entonces, limitándose a actos muy específicos de carácter familiar como el funeral de su padre o el servicio religioso del día de Navidad junto a la monarca.