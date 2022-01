Quedan apenas unos meses para que el Reino Unido se vea inmerso en las celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Una fecha muy especial en la que se conmemorarán las siete décadas de reinado de la monarca, que se ha convertido ya en una soberana de récord. A pesar de que los últimos meses no han sido fáciles para Isabel II, la Reina continúa muy comprometida con su papel institucional y no hay visos de que tenga intención de dar un paso atrás y ceder el paso a las nuevas generaciones.

Aunque no son muchos los detalles que todavía han trascendido sobre estas celebraciones, sí se sabe que además del Jubileo, está previsto que la Abadía de Westminster acoja un servicio religioso en recuerdo al duque de Edimburgo, fallecido a principios del mes de abril de 2021. Un evento al que se espera que asista toda la familia, con la duda sobre la presencia del duque de York -dado el escándalo que le rodea por la demanda de Virginia Giuffre- y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle.

A pesar de que la situación de Harry y Meghan es diferente a la de Andrés, la realidad es que su estatus en estos momentos es bastante similar. De hecho, dadas las circunstancias, el Palacio de Buckingham ha anunciado que ni el duque de York ni su sobrino recibirán la Medalla del Jubileo y es probable que, por tanto, no acudan a las celebraciones.

No obstante, en el caso de Harry, él mismo ha expresado cuál es el motivo por el cuál no viajará próximamente al Reino Unido. En un comunicado de su equipo legal, el duque de Sussex se quejaba de no tener protección policial en su estancia en el país, lo que pone en riesgo la seguridad de su familia. En el texto destacaba que hasta que este asunto se resuelva, no volará a Londres. Incluso se ha ofrecido a pagar por su protección, pero las autoridades han declinado la oferta.

Esta decisión, sin embargo, puede no haber sentado mal a toda la familia real. Y es que, aunque es seguro que la Reina lamenta que su nieto no regrese y, más aún, que se ausente del homenaje a su abuelo, otros miembros podrían pensar diferente.

La experta en Casa Real Ingrid Seward ha declarado que es posible que la familia perciba cierto «alivio» en el hecho de que la pareja no asista al tributo a Felipe de Edimburgo, ya que acapararían toda la atención: «Creo que si eligen no venir, todos respirarán aliviados. Es una acción de gracias por el príncipe Felipe y no quieren que se convierta en el espectáculo de Harry y Meghan», ha dicho a un medio británico.

Por su parte, el biógrafo real Phil Dampier dijo que no le sorprendería si Harry y Meghan no regresan al Reino Unido para el servicio religioso, y ha sugerido que el problema de la seguridad les da «una buena excusa».

A pesar de que algunos medios han apuntado a que el príncipe Carlos incluso les ha ofrecido a que se queden con él y que es seguro que la Reina desea ver a sus bisnietos, todavía habrá que esperar un tiempo a que se resuelva la cuestión.