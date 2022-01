La situación de la familia real británica respecto al príncipe Andrés es cada vez más complicada. La pasada semana, tras confirmarse que el duque de York habría de enfrentarse al juicio por la demanda de presunto abuso sexual que Virginia Giuffre interpuso hace algunos meses, la Reina tomaba la determinación de despojar a su hijo de los títulos militares y patronazgos reales que ostentaba hasta la fecha, así como del tratamiento de Alteza Real. Una decisión que, tal como ha trascendido, la monarca tomó tras una dura conversación con el Príncipe y en la que han tenido mucho que ver Carlos de Inglaterra y su hijo mayor, el duque de Cambridge.

Sin embargo, parece que para la opinión pública, esta medida tomada por la soberana no resulta suficiente dado el calibre de las acusaciones a las que se enfrenta el Príncipe. Tanto es así, que las consecuencias del enfado general no han tardado en hacerse notar en una de las residencias de la Reina. Este mismo domingo por la mañana, el Palacio de Holyroodhouse en Escocia ha aparecido ‘decorado’ con unas llamativas pintadas en alusión al príncipe Andrés: “paedo home”, podía leerse escrito en blanco en uno de sus muros. En lugar de elegir Windsor o Sandringham, el hecho de que las pintadas hayan aparecido en Escocia no es casual, ya que precisamente en los terrenos de Balmoral -residencia escocesa privada de la Reina- es donde se ha refugiado parte del tiempo el duque de York. Holyroodhouse es su residencia oficial cuando está en Escocia -también está el Castillo de Edimburgo, pero tiene un uso más limitado-, y es un edificio histórico, con más de ocho siglos de antigüedad.

A pesar de que en estos momentos ya se ha organizado un dispositivo para intentar averiguar quiénes han sido los responsables de las pintadas, la realidad es que es muy relevante que la población ya se empiece a manifestar en contra del Duque de una manera tan explícita. Es más, el grupo policial que está buscando a los autores lo hace partiendo de un delito de daño a un monumento del patrimonio cultural, sin entrar en el contenido de la pintada. De hecho, por el momento Buckingham no se ha pronunciado sobre el hecho, algo que sí habría de esperarse en caso de que algún miembro de ‘La Firma’ fuera víctima de acusaciones infundadas. En estos momentos, el silencio es la opción por la que han apostado.

Sin embargo, parece que la Reina Isabel no está dispuesta a dejar que la imagen de la Corona se vea aún más perjudicada por los actos pasados del que, hasta la fecha, ha sido su hijo predilecto. A pesar de que durante mucho tiempo le ha prestado su apoyo en privado -incluso en medio de la polémica- ahora ha dado un fuerte golpe en la mesa. No solo le ha retirado los títulos militares y los patronazgos, sino que, tal como acaba de confirmarse, ni Andrés ni los duques de Sussex recibirán el próximo mes de junio la medalla del Jubileo de Platino de la monarca. Hasta la fecha, se pensaba que la Reina otorgaría este reconocimiento tanto a Harry y a Meghan como al duque de York. Pero no va a ser así.

La medalla conmemorativa por el Jubileo de Platino se entregará el 6 de febrero, fecha que coincide con el día en que accedió al trono, y se otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía, los bomberos y los servicios de emergencias. Los miembros de la Familia Real que tengan títulos militares, podrán recibirlas y los únicos veteranos a los que se les hará entrega serán los condecorados con la Cruz de Jorge o la Cruz de la Victoria.

En el caso del príncipe Andrés, no se espera que pueda estar presente en las celebraciones de este nuevo hito para la monarca, pero hay dudas sobre Harry y su familia. El duque de Sussex ha enviado un comunicado solicitando que se revisen las opciones de que su familia tenga protección policial en caso de viajar al Reino Unido. Según asegura, el pasado verano, su seguridad se vio comprometida en una visita a Londres porque ya no contaba con protección oficial. El duque de Sussex no está dispuesto a poner en riesgo a su familia, por lo que si no consigue llegar a un acuerdo en este tema, no viajará a Londres y la Reina no podrá conocer a Lilibet ni ver a Archie.

Aunque la Reina ya ha tomado medidas contra el príncipe Andrés, lo cierto es que todavía conserva el título de duque de York, de la misma manera que Harry y Meghan siguen siendo duques de Sussex a pesar de haber renunciado a su papel dentro de la familia real. Sin embargo, en estos momentos, son muchas las voces que se alzan para que la Reina le despoje de este título, de gran importancia en la historia de la Corona y que no es, a pesar de todo, la última carta que les queda tanto a Andrés como a Harry. Pero esa es otra historia.