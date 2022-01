El príncipe Guillermo, tras los pasos solidarios de Diana con el legado de su padre

Todavía es solo duque de Cambridge, pero llegará un momento en el que el príncipe Guillermo se convertirá en príncipe de Gales y duque de Cornualles y heredará, por tanto, los beneficios anuales que reporta al heredero de la Corona lo que se conoce como el ducado de Cornualles. Al igual que el ducado de Lancaster para la Reina, el ducado de Cornualles -fundado por Eduardo III en 1337- consta de un conjunto de tierras y otras propiedades que va pasando de heredero del trono en heredero. En la actualidad, sirve para financiar la actividad del príncipe Carlos y su familia más directa.

Según apunta el diario The Telegraph, el hijo mayor del príncipe Carlos ya tiene muy claros algunos de sus planes para parte de las propiedades y tierras de las que dispondrá llegado el momento. Tal como revela el diario, Guillermo le ha pedido a su equipo que investigue las posibles formas que existan para que los edificios que forman parte del ducado de Cornualles puedan ayudar a combatir el problema de las personas sin hogar. “El duque de Cambridge está interesado en encontrar una manera de ayudar a aliviar la situación de las personas sin hogar”, recalca el diario, que explica que esta iniciativa se encuentra en fase de investigación en estos momentos.

El interés del príncipe Guillermo por prestar apoyo a las personas que no tienen hogar le viene de su madre, la princesa Diana de Gales. En el año 1993, Lady Di llevó a sus dos hijos a visitar la organización benéfica Centrepoint, que apoyaba esta causa y de la que era patrona. Años más tarde, él asumió el relevo: “Centrepoint fue una de las primeras organizaciones benéficas de las que me convertí en patrón, en el año 2005. Elegí hacerlo porque visitar con mi madre las instalaciones de Centrepoint causó un impacto importante en mí cuando era niño. Todavía hoy me impresiona”, dijo en un acto de la organización celebrado en el año 2019.

Tal ha sido su compromiso con esta causa que en el año 2009, el príncipe Guillermo incluso decidió dormir en las calles de Londres junto al CEO de la institución para recaudar fondos y ayudar a concienciar de la importancia de prestar apoyo a las personas sin hogar, sobre todo a los más jóvenes: “me impactó mucho la gente que conocí y las dificultades que sufren. Crecí en un palacio, y ver el lado opuesto, donde los otros se enfrentan a desafíos tan grandes, fue algo muy poderoso que ver cuando era joven”, dijo entonces. Ahora, cuando se encuentra más cerca que nunca de una nueva etapa que marcará su futuro como rey, el Príncipe quiere dar los primeros pasos para dejar claro que su prioridad será ayudar a quienes más lo necesitan.