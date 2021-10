El próximo año la reina Isabel celebra su Jubileo de Platino. Todo un récord para la soberana que conmemorará siete décadas en el trono, el reinado más largo de la historia británica. Una ocasión única para la que ya hay previstos numerosos actos, tal como han ido confirmando fuentes oficiales. Cuatro días de festejos sin parangón que prometen convertir a esta efemérides en el jubileo más grande de la historia de la monarquía británica, según ha podido conocer el diario Daily Mail.

Aunque aún es pronto para conocer todos los detalles en torno a esta cita tan especial para la Reina, lo cierto es que ya se ha estado hablando de las ausencias que marcarán la celebración. Será un Jubileo un tanto agridulce para la soberana, ya que, por primera vez en un acto de estas características, no contará con la compañía de su marido, el duque de Edimburgo, fallecido el pasado mes de abril a los 99 años. De la misma manera, no se sabe si finalmente los festejos incluirán a los duques de Sussex, ya que no forman parte de ‘la Firma’, pero sí siguen siendo miembros de la familia real.

Sin embargo, quien más dudas despierta es el duque de York. La situación actual de quien, para muchos es el hijo predilecto de la monarca es cuanto menos delicada. Algunas fuentes cercanas a la familia aseguran que el príncipe Andrés no participará en los actos del Jubileo, a la vez que mantienen que en ningún caso retomará sus funciones oficiales dentro de la estructura de la Corona. Una situación que, a pesar de los deseos de la Reina, es más que probable que persista una vez que el príncipe Carlos asuma la jefatura del Estado, sobre todo, debido a sus planes de reducir los miembros senior a su mínima expresión.

En lo que respecta al Jubileo, fuentes cercanas a los Windsor apuntan que la ausencia del duque de York es ya un hecho, debido al proceso legal en el que se encuentra inmerso tras la demanda de Virginia Giuffre en relación al caso Epstein. Todos los testimonios previstos para el proceso finalizarán en torno al 14 de julio y se espera que incluso el duque de York testifique en el caso, ya que es una de las partes implicadas. De hecho, se rumorea a que a finales de dicho mes podría haber concluido el proceso.

Debido a esto, es más que probable que el Príncipe quiera evitar a toda costa la exposición mediática y, además, en lo que respecta a la Corona, no sería nada positivo que los miembros de la familia fueran vistos en público con el duque de York mientras dure el proceso. La celebración del Jubileo está prevista para principios del mes de junio, entre el 2 y el 5 y coincide además con el Trooping the Colour.