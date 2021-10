El príncipe Andrés atraviesa uno de sus momentos más difíciles. El tercer hijo de la reina Isabel y el duque de Edimburgo se enfrenta a una realidad que nunca en sus más de sesenta años de vida imaginó: dejar de ser miembro de la familia real, al menos, de facto. Y es que, aunque siempre será hijo de la monarca actual, el resto de miembros de la familia lo ven como una importante amenaza para la supervivencia de la institución. Está es la conclusión que exponen algunos medios que han podido tener contacto con fuentes directas de ‘La Firma’.

Desde que, a finales de 2019 estallara el escándalo de Jeffrey Epstein, la situación del duque de York no ha hecho sino empeorar. En su momento, el príncipe Andrés trató de defenderse de las acusaciones de Virginia Giuffre a través de una entrevista a la BBC cuyo resultado fue nefasto para su imagen. Tanto es así, que poco después renunciaba a sus cargos y se retiraba de la vida pública, aunque entonces tenía esperanzas de que la situación se calmase. Algo que no ha ocurrido, sino más bien lo contrario.

La reciente demanda de la norteamericana le ha puesto de nuevo en el punto de mira. Una demanda directa al Duque, en la que lo acusa de violación y agresión sexual cuando ella tenía solo diecisiete años. El Príncipe lo ha negado, pero esto ha hecho grave mella en su reputación, y en la percepción de él que tienen el resto de miembros de la familia. Según una fuente que ha hablado con el Sunday Times, Guillermo está indignado por lo ocurrido y asegura que no hay posibilidad de que el duque de York vuelva, ya que ha cometido una grave falta de gratitud hacia la Corona y es una amenaza para su supervivencia. Unas palabras que son de vital importancia, debido a que el duque de Cambridge encarna el futuro de la institución.

Una actitud, la de los Windsor, que contrasta con la de la exmujer del príncipe Andrés, que le ha mostrado en varias ocasiones su apoyo en público, e incluso ha llegado a decir lo orgullosa que está de él. Cuentan que Andrés todavía piensa que hay esperanza y espera poder seguir sirviendo a su país. Algo que, sin duda, los Windsor ya han descartado y no tienen pensado en ningún caso dar marcha atrás.

No hay que olvidar que al duque de York le queda el inestimable apoyo de la Reina quien, a sus casi noventa y seis años, no ha dejado de estar a su lado. Un comportamiento que muchos han criticado y que consideran que daña la imagen de la Corona, aunque no hay que olvidar que a veces es muy difícil separar la esfera institucional de la familiar y que, especialmente a Isabel II, se le pueden permitir ciertos errores después de una vida dedicada al servicio a los británicos.

Y mientras gran parte de la familia real le da la espalda al duque de York, la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, ha declarado que no tiene intención de tomar ningún tipo de medida en contra del hijo de la reina Isabel, después de revisar los detalles relacionados con el escándalo del caso Epstein.

Una información que se ha conocido poco después de la demanda que Virginia Giuffre interpuso en contra del duque de York en EEUU, en la que le acusaba de abusos sexuales cuando ella era una menor. Según apuntaba la norteamericana, el hijo predilecto de la monarca abusó de ella en Londres, Nueva York y la isla privada que Jeffrey Epstein tenía en el Caribe. Unas acusaciones que el príncipe Andrés negó de manera categórica.

For the second time this year, the Met Police decide to take no further action on claims about Prince Andrew.

Officers reviewed the matter after the Prince’s accuser Virginia Giuffre filed her lawsuit in August claiming she had been sexually assaulted in London in 2001. pic.twitter.com/yq0hPCWCnS

— Chris Ship (@chrisshipitv) October 11, 2021