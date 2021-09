Después de varios meses sin verles juntos más allá de alguna cita virtual, Meghan Markle y el príncipe Harry han vuelto a escena. Los duques de Sussex han abandonado la tranquilidad de Santa Barbara durante unos días para viajar a Nueva York, donde van a participar en el evento que se celebrará en Central Park en unos días y en el que estarán presentes numerosos rostros conocidos del panorama internacional, como Camilla Cabello o Jennifer Lopez entre otros.

A pesar de que la cita es este fin de semana, el matrimonio llegaba este jueves a la Gran Manzana, donde han asistido a varios compromisos. La pareja lo hacía, en principio, sin la compañía de sus dos hijos, que parece se han quedado en casa al cuidado de la madre de Meghan. Sin embargo, no hay confirmación oficial en caso de que hubieran decidido que les acompañasen.

Quienes sí han estado con los Sussex es su séquito de guardaespaldas. La pareja cuenta con varias personas que se encargan de velar por su seguridad desde que dejaron de formar parte de ‘La Firma’. Una visita que no ha estado exenta de polémica, desde la actitud de la pareja hasta el look de Meghan Markle.

El jueves por la mañana, Harry y Meghan visitaron el One World Trade Centre, un recinto memorial en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, cuyo vigésimo aniversario acaba de cumplirse. Para esta cita, la Duquesa optó por un look sobrio en negro. Meghan lució un pantalón de corte recto, combinado con jersey de cuello vuelto, zapatos de tacón y abrigo a tono. En cuanto al look beauty, recogió su pelo en un moño bajo y optó por un maquillaje suave.

Un estilismo que, pese a su sobriedad, ha sido ampliamente criticado debido a que ayer las temperaturas no eran especialmente bajas en la ciudad, por lo que el look de Meghan, tan invernal, parecía un tanto excesivo.

Horas después, el matrimonio se reunió con la embajadora de Estados Unidos en l Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. En este caso, la Duquesa cambió los pantalones por una falda negra de estilo lápiz y abrigo y bolso en color camel. No faltó el sobre con el portátil en la mano, ya que se trataba de una visita de trabajo.

La contradicción de los Sussex

El hecho de que Meghan y Harry hayan estado acompañados de bastante personal de seguridad ha generado muchos comentarios. Hay quien considera que su actitud no está en consonancia con la idea de perfil bajo que hasta ahora han predicado. En los primeros meses del Megxit se reveló que era el príncipe Carlos quien se estaba encargando de sufragar los gastos de la seguridad de la pareja, pero parece que ahora son ellos quien cubren con este desembolso, que asciende a más de cuatro millones al año.