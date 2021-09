El polémico regalo que la reina Isabel quiere otorgar al príncipe Andrés

No ser miembro de facto de ‘La Firma’ parece que no es motivo suficiente para no recibir uno de los reconocimientos más destacados por parte de la familia real. El próximo año, la reina Isabel celebrará su Jubileo de Platino. Setenta años en el trono durante los cuales ha tenido que hacer frente a numerosas cuestiones, algunas veces, especialmente complicadas. Imposible olvidar aquel ‘Annus Horribilis’ de 1992 o, más cerca en el tiempo, los últimos meses, marcados por la muerte del duque de Edimburgo y las polémicas que han rodeado tanto al príncipe Andrés como a los duques de Sussex, que han hecho mella en la imagen de la institución.

Sin embargo, parece que, a pesar de todo, para la Reina la familia está por encima de todo. A pocos meses de que tenga lugar esta importante efemérides, ya van confirmándose algunos detalles sobre cómo van a llevarse a cabo las celebraciones, que durarán varios días. Y precisamente porque se trata de una fecha especial, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la Reina va a hacer entrega de las medallas del Jubileo a una serie de personas, entre las que se encuentran miembros de su familia.

Se van a entregar cerca de 400.000 medallas a miembros de primera línea de los servicios de emergencia y penitenciarios, así como de las Fuerzas Armadas que han completado cinco años de trabajo. La secretaria de Cultura, Nadine Dorries, ha asegurado que la medalla honrará la dedicación y el servicio de los destinatarios a la Nación.

En el caso de los miembros de la familia real, se trata de un detalle conmemorativo por su servicio a la Corona, sin embargo, en esta ocasión la polémica está servida, ya que tanto el príncipe Andrés como los duques de Sussex podrían recibir las suyas.

Hasta la fecha, en anteriores jubileos, los príncipes Carlos, Guillermo, Harry, Andrés, Eduardo y la princesa Ana recibieron las suyas por su servicio a la nación. Sin embargo, de cara a este, según revela el tabloide Daily Expres, se espera que otros miembros de la familia, como Peter Phillips, Zara y Mike Tindall, el príncipe y la princesa Michael de Kent, las princesas Beatriz y Eugenia y sus maridos, reciban la medalla. También se incluirá a la duquesa de Cornualles, la duquesa de Cambridge y la condesa de Wessex. Una portavoz del Palacio de Buckingham ha dicho: «un gran número de miembros de la Familia Real recibirán la medalla del Jubileo de Platino en línea con los dos anteriores».

Aunque todavía no hay confirmación oficial, parece que la intención de la Reina es que tanto Harry y Meghan como Andrés reciban medallas a pesar de que ya no forman parte de ‘La Firma’. El duque de York, que se encuentra inmerso en un proceso judicial por la reciente demanda de Virginia Giuffre, tiene medallas de los Jubileos de Plata, Oro y Diamante de Su Majestad, mientras que Harry cuenta con medallas de los dos últimos.

Por ahora habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos aunque de confirmarse la intención de la reina Isabel, podría suponer un nuevo frente para la Corona, ya que, en principio, no parece que ni los Sussex ni Andrés vayan a participar en las celebraciones del Jubileo.