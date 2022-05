Casi cuatro años después de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de 2018, los looks nupciales que llevó la duquesa de Sussex siguen siendo referencia de estilo en moda nupcial, sobre todo, el segundo modelo que Meghan escogió para la recepción que ofreció el príncipe Carlos en Frogmore House.

Un diseño en color blanco, de cuello halter y silueta femenina de la diseñadora británica Stella McCartney, que Meghan Markle combinó con un recogido de estilo messy y una espectacular sortija de aguamarinas de la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales. Un vestido que inspiró, entre otras, a la princesa Sofía de Suecia, que lució un modelo en verde botella muy similar al de la duquesa de Sussex en una gala deportiva en la ciudad de Estocolmo muy parecido al de Meghan Markle.

Más allá de esta coincidencia en clave royal, lo cierto es que el segundo look nupcial de la duquesa de Sussex ha marcado tendencia, no solo para los estilismos de novias, sino en general para cualquier outfit un poco más arreglado.

Dado que no todas las mujeres pueden optar a lucir prendas de firmas como Stella McCartney, ahora Massimo Dutti Studio ha presentado una opción asequible que conquistará a las amantes de este tipo de looks.

Massimo Dutti Studio es la nueva línea de la marca del grupo Inditex después del cierre de Uterqüe. Una línea que, de alguna manera, mantiene la estética de la anterior firma y que se caracteriza por modelos más sofisticados y elaborados. Entre las primeras propuestas se encuentra, precisamente, un vestido de corte nupcial que es perfecto tanto para novias como para las fanáticas de los modelos largos, halter y en blanco, un color ideal para la temporada que acaba de empezar.

El look en cuestión tiene algunas diferencias con el modelo de Meghan Markle y aporta un aire más sofisticado. Se trata de un dos piezas en blanco, con falda de corte fluido y top halter acabado en plumas a tono. El tejido es de color blanco suave y tiene corte satinado, lo que le aporta un extra de sofisticación. Además, tiene un lazo que cae por la espalda. Cada una de las piezas tiene un precio que no supera los cien euros. Una opción más que asequible para aquellas que quieren apostar por un look nupcial de inspiración royal en su gran día sin tener que desembolsar una fortuna o recurrir a grandes firmas.

Esta propuesta de la nueva línea Massimo Dutti Studio es ideal para una boda de primavera o de verano y además, puede combinarse con unas sandalias o zapatos de salón en tono metálico, ya sea dorado o plateado, que son el complemento ideal para el color del vestido y además elevan más el estilismo. El detalle de la espalda además, invita a llevar el cabello recogido, para no quitar protagonismo al delicado diseño.