La ruptura de Eva González y Cayetano Rivera no ha sido un impedimento para la presentadora a la hora de disfrutar de la Semana Santa. La modelo no ha fallado a su Sevilla natal en estas fechas tan especiales, donde ha acudido junto a su hijo para ver en primera persona las procesiones tan características de la capital de la provincia andaluza. A pesar de que no cabe duda de que la faceta más personal de Eva no ha atravesado su mejor momento en los últimos meses, la felicidad y la ilusión que le supone poder vivir un año más los pasos de la Semana Santa ha podido con todas las adversidades. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde ha compartido una imagen muy especial posando junto a su pequeño en la Esperanza de Triana.

Sin duda, esta Semana Santa está siendo muy diferente para Eva González, ya que es la primera en muchos años que no comparte con Cayetano Rivera, el padre de su hijo. Aun así, sin perder la sonrisa, ha decidido salir a las calles sevillanas luciendo un traje de dos piezas azul celeste, derrochando el estilo que tanto la caracteriza en estas fechas religiosas del año. Es reseñable destacar que no solo ha estado acompañada por su hijo ya que, horas más tarde de compartir esta entrañable foto con su retoño, la que fue Miss España publicaba una instantánea paseando con varios amigos a la orilla del río Guadalquivir. «Tradiciones, amigos y el Guadalquivir», escribía uno de ellos.

Aunque la conocida presentadora de La Voz ha querido dejar a un lado los problemas personales en esta semana tan señalada, Cayetano Rivera no ha hecho lo mismo. Rompiendo con las tradiciones que sigue su familia desde tiempos inmemoriales, Cayetano se ha alejado de Sevilla, convirtiéndose en una de las claras ausencias de esta Semana Santa. Se desconoce los detalles de cómo ha decidido pasar estos días religiosos, pero siguiendo los stories publicados por el propio diestro, se encontraría en Ronda, un municipio de la provincia de Málaga.

Su hermano, Francisco Rivera, en cambio, no ha pasado desapercibido en esta Semana Santa. El hijo mayor de Paquirri ha mostrado ante las cámaras la buena sintonía que sigue manteniendo con la que un día fue su pareja, Eugenia Martínez de Irujo. Ambos se han fundido en un emotivo abrazo en las calles de Sevilla, dejando claro, una vez más, la buena relación que existe entre ellos. Lourdes Montes, Cayetana Rivera y su novio, Manuel Vega, también estaban junto a ellos en este significativo reencuentro.

El corazón partido de Cayetana Rivera

«Son muy emocionante para toda la familia», así ha descrito Cayetana Rivera para los medios lo que supone para las sagas Alba y Rivera la Semana Santa. A pesar de haber pasado un día muy emotivo en familia, la joven ha recalcado la división que siente en su corazón entre Triana y el Cristo de los Gitanos, las dos hermandades que más caracterizan a su familia paterna, por un lado, y a la materna, por otro.