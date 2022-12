Eva González, hecha un mar de lágrimas en la final de ‘La Voz’

La Voz ya ha llegado a su fin y Javier Crespo ha conseguido coronarse como el ganador de esta décima edición que ha puesto su broche de oro con una gala en la que las lágrimas, la emoción y la tensión han sido las grandes protagonistas. La noche ha sido un auténtico espectáculo que ha contado con la presencia de Malú, María José Llergo, Manuel Carrasco, Melendi, Ana Mena y Raphael. Sin embargo, si ha habido una gran protagonista, esa ha sido Eva González.

A pesar del complicado momento que está atravesando en el terreno personal, la presentadora ha demostrado ser una gran profesional, subiéndose al escenario con todas sus fuerzas y cerrando una edición más del talent show de la forma más emotiva. Sin embargo, debido a la situación, la conductora del espacio no ha podido contener las lágrimas, haciendo que su discurso se pausara por la emoción. Ha sido cuando los cuatro finalistas, junto al equipo al completo, han protagonizado una actuación que no solo ha emocionado al público, sino que también ha llegado al corazón de Eva.

Sin poder hablar de la emoción, Pablo López y Luis Fonsi le han salvado del aprieto, engalanándose ellos mismos como presentadores de la noche mientras González recuperaba la compostura y se enfrentaba de nuevo, con la profesionalidad que le caracteriza, a la gala final. Y es que, desde que saliera a la luz su ruptura con Cayetano Rivera, la presentadora ha encontrado en el trabajo su mayor refugio, la zona donde desconectar del complicado momento que está atravesando y donde, sin duda, es feliz.

Su historia de amor

Después de trece años de relación y un hijo en común, Eva González y Cayetano Rivera han decidido tomar caminos separados. Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre esta decisión personal, lo cierto es que parece que no está siendo nada fácil para ninguno de los dos.

Corría 2008 cuando vivieron un auténtico flechazo de las películas de Disney, comenzando así una de las historias de amor más aclamadas del panorama nacional. Pese a que siempre han sido muy herméticos con su vida privada, lo cierto es que las primeras imágenes de la pareja no tardaron en llegar y siete años más tarde sellaron su amor dándose el ‘sí, quiero’ en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mairena de Alcor.

Sin embargo, su relación no ha sido un camino de rosas, todo lo contrario, ha estado marcada por idas y venidas que no han pasado desapercibidas por los medios de comunicación. Su primera crisis sentimental llegó en 2013, cuando tomaron la determinación de comenzar una vida por separado. No obstante, nueve meses después decidieron darse una segunda oportunidad y retomaron la relación. El segundo bache llegó en 2019, cuando salían a la luz unas fotografías del torero paseando por Londres con otra mujer, Karelys Rodríguez, quien más tarde afirmó haber tenido una relación con él. Pese a todo, ambos lucharon por su historia de amor, hasta hoy.