El motivo por el que Pepe Rodríguez ha evitado hablar con Eva González de su separación de Cayetano

Pese a que aún ninguno de los dos protagonistas se ha lanzado a desvelar detalles, la separación entre Eva González y Cayetano Rivera es todo un hecho. Cada vez son más los indicios que apuntan a que la pareja habría optado por tomar caminos separados, razón por la que la presentadora podría estar refugiándose en sus seres queridos y cómo no, en su puesto de trabajo, el cual estaría siendo una perfecta vía de escape en su ruptura.

La de Mairena de Alcor ha conseguido convertirse en una de las figuras más destacadas de todas las ediciones de MasterChef gracias a su dedicación en el espacio y a su apoyo hacia los participantes incluso después de haberse desvinculado del programa para apostar por La Voz. Algo que no pasa por alto su compañero y chef, Pepe Rodríguez, que no ha tenido reparo en hablar sobre el momento sentimental en el que se encuentra Eva durante su presencia en los Premios Iris de la Academia de Televisión, celebrados durante esta misma tarde en Kinépolis, enclave ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid: “Llevo sin hablar con Eva un montón, y cada vez que salta alguna noticia en lo que menos pienso es en preguntarle. Coincidiremos tomando algo en algún sitio y me contará, pero ahora mismo no sé nada”, comenzaba explicando, para después desvelar que todo el equipo actual y anterior del programa coincidirá dentro de poco para así celebrar el reciente cumpleaños de la maestra de ceremonias: “Nos veremos pronto seguro, hemos hecho una quedada y nos contará, pero ahora no soy capaz de mandarla un WhatsApp”, zanjaba el cocinero, dejando entrever que prefiere que sea González quien dé el paso de contar lo sucedido entre ella y su todavía marido a quien considere oportuno, sin necesidad de que él tenga que preguntarle por el tema.

Cabe destacar que, hace años, fueron muchos los rumores que apuntaban a que Jordi Cruz podría haber sido la persona en la que Eva se había fijado mientras aún se estaba dando un tiempo con Cayetano, así que quizá esta futura quedada del equipo de MasterChef haga que vuelvan a saltar las chispas entre ellos, aunque en diversas ocasiones se han encargado de asegurar que no tienen ningún vínculo en común más allá del amistoso, sobre todo teniendo en cuenta que unos meses después de salir a la luz este dato, la presentadora retomaba su relación con el torero para pasar juntos otros tantos años más.

Sea como fuere, lo que sí parece claro es que entre Eva y Cayetano no hay opción de retorno. Han pasado varias semanas desde que salió a la luz por primera vez la idea de que la modelo y el diestro habían optado por tomar caminos separados, sin embargo, ninguno de ellos ha querido confirmarlo ni desmentirlo. Lo que es obvio es que ambos están llevando a cabo vidas completamente separadas mientras siguen firmes en sus convicciones a la hora de no desvelar públicamente en qué ha quedado su historia de amor.