Cayetano Rivera, nueva pasión y brindis con Ana Boyer en medio de su separación

Cayetano Rivera tiene una nueva pasión y nada tiene que ver con los toros. El diestro ha cambiado el capote por el mando de un aeroplano, retomando una de sus grandes aficiones, el pilotaje de aviones. Se trata de un hobbie que nunca ha ocultado, que está lejos de la tradición familiar y que siempre había figurado como una asignatura pendiente que ahora ha retomado. Un motivo de alegría que ha querido compartir con sus seguidores en Instagram.

El hermano de Francisco Rivera se ha subido a los cielos para surcar el mar Mediterráneo en compañía de unos grandes amigos:» Probando el autogiro con el mega crack @francis_girodynamics y mi amigo @juanmanuelmartinnunez !! Muy divertido…y muy atrevido 😅 😜», ha escrito. Para llevar a cabo esta aventura de adrenalina extrema se ha desplazado hasta Aerodynamics Academy, la escuela de aviación más grande de España, ubicada en Málaga. Allí ha dejado estas fotografías al más puro estilo Tom Cruise en Top Gun.



Cabe destacar que, si Cayetano Rivera decide convertir su pasión en trabajo, deberá superar la exigente formación pertinente que se pide para pilotar este tipo de vehículos aéreos. Para ello ha de aprobar asignaturas tales como Derecho Aéreo, Actuaciones y limitaciones humanas, Performances del avión, Principios de Vuelo, Procedimientos Operacionales, Navegación visual, Conocimiento general de aeronaves, Meteorología y Comunicaciones.

En cualquier caso, a aventura solo apta para los más atrevidos y que ha propiciado la reacción de gente de la familia de Cayetano Rivera. Por ejemplo, su hermano, Kiko Rivera, que ha bromeado al decir que «no me monto contigo ni muerto». También su hija, Lucía Rivera, se ha pronunciado, pero para mostrar su temor: «Cuidado», ha escrito la modelo junto a dos iconos en forma de corazón.

El mismo pavor a montarse en un avión lo tenía también Eva González. Hace un año, comentaba en El Hormiguero que «No me fío de que Cayetano me lleve en avión. No me subiría ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero… que una es Miss pero no tonta», decía con ironía ante Pablo Motos. Unas bromas que ya son agua pasada puesto que el matrimonio entre la presentadora y el torero está completamente roto desde hace semanas. Hacen vida por separado. Ella se ha quedado en su casa sevillana de Mairena del Alcor, mientras que él se refugia en el Recreo de San Cayetano, en Ronda. Hace escasos días mantuvieron un cara a cara en la primera vivienda, pero su relación todavía es algo «áspera», según contó la periodista Marisa Martín Blázquez, quien apuntó que «parece que no terminan de llegar a un acuerdo en un borrador que tienen para firmar el divorcio».

Con quien también ha compartido tiempo el torero ha sido con Ana Boyer. El hijo de Carmen Ordóñez ha participado en un evento organizado por una conocida marca de ron en compañía de la hija de Isabel Preysler y se han mostrado así de cómplices, copa de vino en mano y disfrutando de un agradable rato de trabajo.