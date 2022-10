El sorprendente cambio de actitud de Ana Boyer respecto a Íñigo Onieva

Mientras Tamara Falcó daba el pregón del Domund 2022 como celebración de los 200 años de promoción de las misiones -que fue todo un éxito-, su hermana Ana Boyer asistió a la presentación de la colección Diamonds de la firma Rabat en Madrid. Allí, además de confesar estar viviendo un momento muy especial junto a sus dos hijos, se pronunció sobre la mediática ruptura entre su hermana e Íñigo Onieva, al que no sabe si perdonaría o no.

No están siendo momentos fáciles para la marquesa de Griñón, que en apenas unas semanas ha tenido que vivir un cambio radical en su vida y sus planes de futuro. Sin embargo, aunque sus campanas de boda han dejado de sonar, la socialité ha contado en todo momento con el apoyo de su familia y amigos. Y, precisamente, quien se ha convertido en su gran paño de lágrimas ha sido Ana Boyer, que viajó desde Catar con el único objetivo de apoyar a su hermana en tan delicada situación.

Ahora, con las aguas más calmadas, la hija de Isabel Preysler ha comunicado que Tamara Falcó se encuentra mucho mejor: “Yo la veo tranquila y bien”. Y es que, pese a haber roto su compromiso y haber perdido la confianza en el hombre que un día le robó el corazón, la diseñadora ha sabido levantar cabeza y continuar con sus quehaceres con una sonrisa. Una situación que no solo ha sido difícil para la marquesa de Griñón, sino para su familia también. “Al final es duro ver que a alguien a quien queremos tanto ha tenido que pasar por todo esto”, ha confesado Ana Boyer a los medios de comunicación.

Además de sentenciar no tener ni idea de los rumores sobre el anillo de compromiso que apuntan a que Íñigo Onieva habría pedido a la firma que lo custodiase en un intento de volver a conquistar a la socialité, Ana Boyer ha expresado que no ha hablado con él, aunque ha dado su opinión respecto a su último comunicado. “Yo creo que él también tenía que expresar lo que él sentía y, al final, creo que fue correcto”, ha dicho tajante.

Sin embargo, su actitud frente al que un día fue el gran amor de su hermana ha dado un giro sorprendente. Al ser preguntada si ella perdonaría una situación así con infidelidades de por medio, Ana Boyer ha sembrado la duda: “No sé, al final es muy complicado saber eso”. Y es que, sus palabras han dejado libertad para la interpretación, porque no se sabe a ciencia cierta si ella estaría dispuesta a una reconciliación o si, por el contrario, no está de acuerdo con su hermana en que le hubiese perdonado, pues en su última intervención, la hija de Miguel Boyer dejó claro que había que ser “tajante con las infidelidades”. Sea como fuere, la esposa de Fernando Verdasco ha sido clara respecto a los rumores de si Tamara Falcó podría volver con el empresario y recuperar sus planes de futuro: “Yo creo que eso es algo que solamente sabe ella y, al final, por lo que ella ha dicho, de momento no tiene pinta”.