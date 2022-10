Tamara Falcó e Íñigo Onieva han tomado caminos separados. Después de confirmar su ruptura tras la infidelidad del empresario, la marquesa de Griñón puso tierra de por medio y se marchó a México, donde participó en un congreso católico. Una cita en la que hizo unas declaraciones que no han estado exentas de polémica. Por su parte, Íñigo Onieva reaparecía hace unos días en público tras más de dos semanas alejado del foco mediático y lo hacía a la salida de un conocido restaurante.

Acompañado de su familia, que es la que más ha sufrido la presión de los medios a lo largo de este tiempo, el ex novio de Tamara Falcó le volvía a pedir perdón públicamente a la aristócrata, pero aseguraba que ni él ni su familia eran ni héroes ni villanos. Asimismo, pedía respeto para su entorno, que ha estado en el punto de mira desde que viera la luz el polémico vídeo en el que se le veía besando a otra mujer en el festival Burning Man de Nevada.

Tras esta esperada reaparición, Íñigo Onieva ha retomado su actividad con normalidad, pero a pocos días de sus declaraciones ha decidido tomarse un descanso y poner tierra de por medio. Después de varios días sin publicar absolutamente nada en sus redes sociales, recientemente, el empresario rompía su silencio para compartir con sus seguidores los detalles de algunos eventos en el club del que es socio. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a publicar algún contenido relacionado con su vida privada.

Íñigo ha disfrutado de un viaje a Turquía con su madre, Carolina Molas. Él mismo ha compartido algunos detalles a través de los stories de su cuenta. Carolina ha sido, junto con sus hermanos, uno de los grandes apoyos del ex novio de Tamara Falcó en estos complicados momentos. De hecho, estuvo a su lado en su reaparición ante los medios, cuando volvió a pedir perdón por su deslealtad a la marquesa de Griñón.

Mientras que Íñigo Onieva ha viajado a Estambul con su madre y ha disfrutado de los encantos de la ciudad, Tamara Falcó se ha embarcado en un periplo más místico. La marquesa de Griñón ha estado en Lourdes, tal como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram. «Gracias a la hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz», ha escrito en su perfil. Un viaje en el que, curiosamente, no ha estado sola, sino que ha contado con la compañía de la tía de su ex pareja, Natalia Onieva.

Este viaje además se produce poco después de que Tamara haya tomado la decisión de eliminar las imágenes que quedaban en su cuenta de su ex novio, Íñigo Onieva, una prueba clara de que no tiene intención de retomar la relación, aunque ella misma dijo que esto era algo que no se planteaba: «es algo imposible».