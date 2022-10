Íñigo Onieva y Tamara Falcó han tomado caminos por separado. Desde que la pareja rompiera su relación apenas unos días después de que anunciara su compromiso, los rumores sobre una posible reconciliación han estado de manera constante en el aire. A pesar de que la marquesa de Griñón se ha mostrado en varias ocasiones tajante sobre este tema, parece que en el entorno del empresario no descartan su intención de intentar recuperar el amor de la aristócrata.

De hecho, Íñigo Onieva no solo emitió un comunicado en las redes en el que pedía perdón a la Marquesa poco después de que se difundiera el vídeo en el que aparecía besando a otra mujer en el festival Burning Man, sino que, además, en su reaparición ante los medios, el empresario, apoyado por su familia, volvió a disculparse con la aristócrata y su familia, aunque quiso dejar claro que no eran ni héroes ni villanos. Además, pidió respeto para su familia que, mientras él no se había dejado ver, había aguantado la presión de los periodistas.

En estos últimos días, Tamara Falcó ha aprovechado para marcharse a Lourdes a ejercer como voluntaria, al tiempo que Íñigo Onieva ha hecho una escapada con su madre en Turquía. Un viaje en el que ha podido descansar y alejarse de la polémica junto a una de las personas que, sin lugar a dudas, más le ha apoyado en estos duros momentos que ha pasado. Es más, el empresario no ha dudado en retomar su actividad en las redes sociales, precisamente compartiendo detalles de estas vacaciones con su madre. Fotografías, vídeos y recuerdos de una escapada muy personal en la que ambos han podido disfrutar de su especial relación después de todo el chaparrón de las últimas semanas.

Carolina Molas, junto con los hermanos de Íñigo Onieva y también su padre -que ha viajado a Madrid para estar a su lado-, han sido las personas que más han estado junto al empresario y le han apoyado pese a todo. Han sido ellos los que han tenido que aguantar estoicamente la presión de los medios, que se han atrincherado a las puertas de la residencia familiar, a la espera de algún tipo de reacción. Ahora que las cosas están más tranquilas y que Íñigo ya ha reaparecido, Carolina ha sido la persona con la que el ex novio de Tamara Falcó ha decidido marcharse de viaje.

Una actitud que ha llamado especialmente la atención, sobre todo, después de que la revista ¡Hola! haya publicado que el empresario, en lugar de deshacerse de la joya, ha tomado la decisión de, por el momento, dejarla en depósito en la joyería en la que la adquirió para que se la custodien, porque su intención es reconquistar a Tamara Falcó.