Tamara Falcó, una ‘misionera de la televisión’ completamente renovada con la ayuda de Dios

Este 19 de octubre ha pasado a ser una de las fechas más señaladas en la vida de Tamara Falcó, y no es para menos. La marquesa de Griñón puede presumir de haber ejercido como perfecta pregonera del Domund 2022, algo que habría acordado desde hace meses y que ha llevado a cabo de manera “gratuita y por cariño a la misión”, según ha confirmado el director de Obras Misionales Pontificias España. Una jornada muy especial que ha tenido lugar en la colegiata de San Isidro de Madrid y concretamente en el 400 aniversario de la canonización del patrón de los madrileños.

Ha sido en torno a las 20:00 horas de la tarde cuando ha dado comienzo la misa en cuestión, siendo la hija de Isabel Preysler una de las grandes protagonistas. Como no podía ser de otra manera, la ex de Íñigo Onieva ha acaparado el foco mediático para expresar la devoción que siente por el catolicismo y por la Iglesia, además de explicar cómo y cuándo se dio cuenta de que Dios “llenaba su vida”, como ella misma ha asegurado. Sin duda, un testimonio que ha conseguido emocionar a todos los allí presentes, razón por la que el organizador no ha querido desaprovechar la oportunidad de brindarle su apoyo en lo que a lo personal se refiere, considerándola nada más y nada menos que la “misionera de la televisión y de los medios de comunicación”, y dando paso a una serie de compañeras que le han regalado un precioso ramo de flores en tonos blancos, morados y rosados por el que Tamara ha confesado que “no se siente digna de estar allí” y de todo el cariño que está obteniendo dada su difícil situación sentimental.

De esta manera, Tamara Falcó ha reaparecido después de haber protagonizado un viaje en compañía de Natalia, la mismísima tía de Íñigo Onieva. Una escapada en la que la marquesa ha podido disfrutar de unos días de peregrinación en el Santuario de Lourdes, en Francia, permaneciendo ajena a todo lo que ha sucedido en torno a su figura dada la infidelidad del que fuera su prometido, Íñigo Onieva. Ha llamado especialmente la atención que, durante el día de hoy, la hija de Carlos Falcó ha optado por llegar a la colegiata de San Isidro en la capital por una puerta trasera, evitando así encontrarse con los medios de comunicación y tener que responder a preguntas como, por ejemplo, si es cierto que ha tenido lugar un acercamiento telefónico con su ex por el que quizá estaría pensando en retomar su romance. Una actitud muy diferente de la que ha tenido al finalizar el acto, dando la cara frente a la prensa aunque sin intención alguna de contestar a ninguna cuestión de las que se le han hecho, y apresurándose a montarse en el coche para volver a casa después de una tarde muy intensa.