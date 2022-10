Nuevo miércoles de revistas, después de que la pasada semana, debido a la festividad del Día de la Hispanidad, las publicaciones tuvieran que adelantar una jornada su edición. Esta semana, Tamara Falcó sigue siendo ocupando parte de la actualidad tras su abrupta ruptura con Íñigo Onieva, que reaparecía recientemente ante los medios después de más de dos semanas sin dejarse ver en público. La marquesa de Griñón no es la única protagonista de la semana, en la que las revistas también centran la atención en Nagore Robles y Rocío Flores, que ha disfrutado de un viaje en medio del revuelo que ha causado la relación de Olga Moreno con Agustín Etienne y que ha provocado un distanciamiento entre ambas.

La revista Semana lleva a portada el viaje a Lourdes de Tamara Falcó. La publicación ofrece un completo reportaje de la marquesa de Griñón en la localidad francesa, a la que ha viajado con un grupo de voluntarios. Semana publica también una entrevista en la que Almudena Cid se sincera sobre su separación de Christian Gálvez que, según apunta, “le cayó como una bomba”. Cierran la primera plana unas fotografías exclusivas de Sara Carbonero y su nueva pareja, Nacho Taboada, al que ha sorprendido con una fiesta por su cumpleaños, y un reportaje sobre Vanesa Romero y Santi Burgoa, romance sorpresa del otoño.

Lecturas ofrece el primer reportaje en bikini de Rocío Flores tras su reciente lipoescultura. La joven ha disfrutado de un viaje a México, donde ha sido pillada por los fotógrafos. La publicación recoge imágenes de la salida de los Reyes hacia Alemania, donde han realizado un viaje de Estado e incide en el look de la Reina, que partió de Madrid con un look en clave working y sin tacones. Un detalle que ha acaparado especial atención, sobre todo, después de que la propia doña Letizia revelara hace unos días que padece un neuroma de Morton a consecuencia del uso de zapatos de tacón. Lecturas también recoge las palabras de Olga Moreno, que ha reconocido que Rocío Flores está enfadada con ella por su romance con Agustín Etienne. Cierra la portada el regreso de Ana Rosa Quintana, que retomaba su actividad laboral la pasada semana tras once meses de intensa lucha contra el cáncer.

Dramática portada la de Diez Minutos, con unas llamativas imágenes de Nagore Robles llorando en un parque de Madrid. La revista publica un reportaje en el que se ve a la presentadora vestida con mallas y camiseta, mientras practica deporte y en un momento se sienta en el césped y estalla en lágrimas, sin soltar su teléfono. Diez Minutos recoge también las declaraciones de Almudena Cid sobre su ruptura con Christian Gálvez, así como la noticia de la relación sorpresa entre Vanesa Romero y la ex pareja de Alba Carrillo.

Por último, ¡Hola! divide su portada en dos de los temas protagonistas de los últimos días. Por un lado, el viaje de Tamara Falcó a Lourdes y, por otro, la reaparición de la Infanta Sofía en las celebraciones del Día de la Hispanidad, apenas unos días antes del regreso de la Princesa Leonor a Madrid. La revista recoge también un reportaje exclusivo del bautizo de la nieta de Norma Duval, Valentina, así como otro centrado en Íñigo Onieva, y sus días de reflexión en Turquía.