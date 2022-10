Isabel Díaz Ayuso brilla en el Día de la Hispanidad: Todos los looks

Las celebraciones del Día de la Hispanidad han vuelto a la normalidad después de los años marcados por la pandemia. Esta mañana en torno a las 11:00 comenzaban los actos con motivo de esta importante jornada con el tradicional desfile por las calles de la capital. Una jornada en la que se ha podido ver de nuevo a la Infanta Sofía, que ha reaparecido en público después de varias semanas sin participar en ningún compromiso. Este año, ante la ausencia de la Princesa de Asturias, todas las miradas se han dirigido de manera inevitable tanto a la Reina Letizia como a la hija menor de Sus Majestades. Sin embargo, más allá de la Familia Real, también la celebración del Día de la Hispanidad se ha convertido en una improvisada pasarela de estilo, en la que figuras como Isabel Díaz Ayuso han acaparado gran parte del protagonismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido una de las más elegantes de la jornada. Isabel Díaz Ayuso ha deslumbrado con un favorecedor modelo en azul klein y escote drapeado de su firma de referencia, Victoria. Un vestido de manga larga que le sentaba como un guante y que ha combinado con complementos en negro.

Más allá de Díaz Ayuso, han sido muchas las figuras destacadas que han sorprendido con sus looks en una jornada en la que se ha echado de menos a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que no ha asistido. Especialmente llamativo el estilismo de Isabel Rodríguez, con un arriesgado conjunto compuesto por falda de volantes, top lencero y chaqueta crop en estampado paisley. Un look que ha contrastado con la discreción del modelo de Meritxell Batet, que ha elegido un clásico traje de falda y chaqueta de raya diplomática de color azul. Begoña Villacís se ha decantado por un original y favorecedor vestido-abrigo de estilo trench en color blanco, que ha combinado con zapatos en print animal.

Irene Montero y Yolanda Díaz han sido dos de las más atrevidas. La ministra de Igualdad ha confiado en Bimani, con un look en morado de escote cuadrado y largo midi. Por su parte, Yolanda Díaz ha lucido un vanguardista diseño de Purificación García, en seda metalizada con lazada al cuello.

Pilar Alegría ha coincidido en firma con la Reina Letizia. La ministra de Educación y Formación Profesional ha apostado por un diseño azul de Vogana, en su caso, un modelo en crepe con forro interior, escote a la caja y mangas largas cuyo precio está rebajado de 270 euros a 89.

Este año se ha invitado a un total de 2500 personas a la recepción, lo que ha provocado que haya cuatro tandas de descanso para Sus Majestades. Tras el besamanos se ha ofrecido un cóctel, en este caso, servido por el restaurante José Luis, tal como ha trascendido. No te pierdas en nuestra galería algunos de los mejores y más llamativos estilismos de una de las jornadas más especiales del año.