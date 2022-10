Las celebraciones del Día de la Hispanidad han retomado la normalidad después de dos años marcados por la pandemia del coronavirus. Este miércoles, 12 de octubre, las calles de la capital se han engalanado para esta importante jornada que, por fin, se ha festejado sin mascarillas. Desde primera hora de la mañana muchas personas se han acercado hasta las inmediaciones de la Plaza de Lima para poder ver el desfile militar, que han presidido los Reyes don Felipe y doña Letizia, en compañía de su hija menor, la Infanta Sofía. La gran ausente ha sido la Princesa de Asturias, que se encuentra estudiando en Gales el segundo curso del Bachillerato Internacional y que no regresará a Madrid hasta finales de mes, coincidiendo con las vacaciones escolares y, además, con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que se celebran en Oviedo.

Poco después de las diez de la mañana han ido llegando autoridades, aunque no sido hasta unos minutos antes de las once cuando se ha producido la llegada de la Familia Real. Los actos han comenzado con el izado de la Bandera Nacional y el Homenaje a los que dieron su vida por España. Después se han producido los desfiles aéreo y terrestre de Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos Organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Don Felipe y doña Letizia han recorrido el Paseo de la Castellana en uno de los Rolls Royce de Patrimonio Nacional, mientras que la Infanta Sofía lo ha hecho en otro vehículo, justo detrás de ellos. En esta ocasión, don Felipe ha apostado por el uniforme de la Armada.

Como suele ser habitual, la Reina ha estrenado look. Doña Letizia ha apostado por un delicado y sofisticado vestido de largo midi en color verde agua con estampado de lunares y manga con forma de capa abierta. Un vestido que resaltaba su figura y que ha combinado con complementos en crudo. El modelo en cuestión es de Vogana de una colección anterior y su precio no llega a los 3oo euros. Esta firma se ha convertido en una de las predilectas de la Familia Real, tanto de la Reina como de la Princesa Leonor. Como joyas ha apostado por unos pendientes de diamantes y perlas, una de las piezas más especiales de su joyero, así como su inseparable sortija dorada de Karen Hallam. Especial atención al look beauty, con un maquillaje natural, con la mirada marcada y un elaborado recogido en la parte baja de la nuca.

Por su parte, la Infanta Sofía se ha decantado por un sencillo vestido en color azul y estampado de lunares, ceñido a la cintura, que ha combinado con bailarinas a tono.

Vuelta a la normalidad

Una vez finalizado el desfile, los Reyes ofrecen la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional, a la que asisten los Poderes del Estado, Gobierno de la Nación, presidentes de Comunidades Autónomas, Grupos Políticos, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado, y Defensor del Pueblo, así como personalidades, procedentes de todas las esferas sociales de la vida pública nacional.

Una fecha importante

La conmemoración de la Fiesta Nacional tiene como finalidad recordar de manera solemne momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común. Según recoge la Ley 18/1987, de 7 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.