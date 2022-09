Patricia Pardo y Christian Gálvez dan un paso clave en su relación

Patricia Pardo y Christian Gálvez viven con intensidad su historia de amor, toda vez que se ha apagado la gran polémica con la que empezó. Después de disfrutar de su primer verano juntos, en el que han visitado lugares tan atractivos como Egipto, ambos siguen construyendo su proyecto de vida en común. El siguiente paso que han dado no es baladí y habla a las claras de lo enamorados que están y de que lo suyo va muy en serio.

La pareja ha tomado la decisión de irse a vivir junta. El nidito de amor elegido ha sido un chalé adosado ubicado en el norte de Madrid. Los primeros meses de relación sentimental habían estado a caballo entre el chalé que anteriormente compartía con Almudena Cid en Boadilla del Monte y el ático en el que residía la presentadora en la residencial zona de Las Tablas. Esa vivienda era perfecta para ambos ya que se encontraba a muy pocos minutos de los estudios de Mediaset, ubicados en la carretera de Fuencarral.

Todos los movimientos que han llevado a cabo los han desarrollado con discreción y lejos de los focos. Bastante exposición mediática tuvieron durante los comienzos. Fue un duro peaje pero el amor se sobrepuso y consiguieron salir indemnes. Después de vivir una bonita etapa en casa de la gallega, Gálvez empezó a mover hilos para iniciar un cambio de vida. Lo primero que hizo fue poner a la venta el inmueble de Boadilla, algo que consiguió con celeridad. El exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa, que jugó en el Real Madrid y en el Toronto Raptors de la NBA, fue el comprador.

La nueva casa de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Una vez finalizada la transacción de su anterior casa, el madrileño se ha mudado junto a su novia a otro chalé de 325 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, cuatro habitaciones, un amplio salón, jardín, piscina privada, garaje y trastero. La casa tiene un dormitorio principal y baño en suite con vestidor incluido, y otros dos dormitorios con armarios empotrados y salida a terraza y otro dormitorio más con dos baños completos, según informa Vanitatis. Tampoco falta una parcela de 200 m2, plaza garaje y trastero. El precio de alquiler de las casas similares en esa zona es en torno a los 3.000 euros mensuales.

Patricia Pardo ha adquirido un gran protagonismo en los últimos meses por dos motivos. En primer lugar por ser partícipe de una de las nuevas parejas que se han formado este 2022. Pero por el otro, por haber cogido mucha relevancia en El programa de Ana Rosa ante la baja médica de la ‘jefa’, como la llama cariñosamente el equipo. Ana Rosa Quintana está a las puertas de volver al espacio televisivo que lleva su nombre después de culminar su recuperación por el cáncer de mama que se le diagnosticó y Patricia la espera con los brazos abiertos: «No sabes lo mucho que te quiere este equipo y sobre todo el público, no podemos ofrecerles nuestra mejor versión porque ella no está aquí, pero lo haremos lo mejor que podamos», dijo en el arranque de esta temporada.