El nuevo mazazo al que ha tenido que hacer frente Kiko Rivera

No cabe duda de que Kiko Rivera está haciendo frente a uno de los momentos más complicados de su vida, y no es para menos. Inmerso en una guerra familiar tanto con su madre como con su hermana, el DJ ha sufrido recientemente un ictus por el que tuvo que estar ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, manteniendo a prácticamente todo el país en alerta por su estado de salud.

Lo que nadie podía imaginar es que, ahora que ya ha hecho diversas apariciones en las que ha demostrado estar completamente volcado en su recuperación para así volver a su vida normal cuanto antes, Kiko ha vuelto a recibir un mazazo por parte de la vida. Y es que, el hijo de la tonadillera ha recibido la triste noticia de la muerte de un amigo. Así mismo lo ha desvelado él a través de sus redes sociales, aclarando que no podría llevar un directo a cabo según lo previsto dado este gran varapalo: “El directo de hoy será por la tarde familia. Luego os cuento”, comenzaba explicando, para después dar más detalles sobre el motivo que había hecho que su día diera un giro de 180 grados: “RIP. Descansa en paz amigo”, escribía en sus stories bajo un fondo negro y un sticker de una estrella fugaz, dejando entrever que ese icono hacía referencia a su amigo ya fallecido.

De esta manera, el intérprete de Así soy yo ha demostrado estar plenamente volcado con los más allegados a su amigo, razón por la que ha pospuesto sus quehaceres laborales en el universo 2.0 para así recuperarse en tiempo récord de este duro golpe y después dar contenido a su más de un millón de seguidores como de manera habitual, aunque eso sí, sin caer en temas que tengan que ver ni con Isabel Pantoja ni con la hija de esta, personas con quien a día de hoy el artista no guarda una muy buena relación que se diga ni incluso después de haber sido hospitalizado de urgencia.

Quien si sigue siendo un pilar fundamental en la vida del hermano de Cayetano Rivera es su esposa. Irene Rosales se ha coronado como una de las personas indispensables en la vida de su marido, razón por la que, durante su primera intervención pública en Twitch tras el ictus, Kiko no quiso desaprovechar la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras mientras admitía también haber pasado uno de los momentos más complicados de sus 38 años de vida: “Me dio un ictus que afectó a la parte izquierda de mi cuerpo y me dejó la cara y el brazo paralizados por completo (…) Fue el mayor susto de mi vida y pensé que de esta no salía. Como podéis comprobar, no ha dejado ninguna secuela importante, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. Hago deporte a diario, como sano y he dejado de fumar. Estoy con tratamiento con mi fisioterapeuta y todo ha vuelto a su sitio, ya que la boca se me dobló y perdí el equilibrio”, contaba, visiblemente consternado aunque con la suficiente fuerza para seguir adelante.