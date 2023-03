Eugenia Martínez de Irujo «desolada» tras la muerte gran amigo

Momentos complicados para Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro ha tenido que despedirse de una de sus mascotas, por lo que se encuentra completamente «desolada». La aristócrata ha dado a conocer esta triste pérdida a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

«Sin embargo, para mí desde anoche es un día oscuro y tremendamente triste porque se me ha ido Pincho al que pinté con alas hace años por lo bueno que era y que hoy estará volando muy alto…», ha comenzado diciendo. No solo eso, Eugenia ha querido acompañar a sus palabras, cargadas de dolor, una serie de fotografías rindiendo así tributo al cerdito vietnamita que tantos buenos momentos le regaló en vida.

En la que ha puesto de portada aparece abrazada junto a su mascota y en las siguientes se puede ver a Pincho corriendo por el campo en total libertad por un verde prado. El pasado mes de febrero, la aristócrata ya compartió con sus seguidores que este animal tan especial para ella padecía una neumonía y, aunque tenía la esperanza de que se recuperara de la dolencia, finalmente, no ha podido superarla.

«Quiero recordarte mi Pinchito haciéndome esos ruiditos de alegría al verme, jugando en el jardín, dándote tus buenos baños y sobre todo dándote todo los mimos del mundo que tanto te gustaban… Pinchito nunca te olvidaré y siempre estarás conmigo en mi corazón», ha continuado.

Para finalizar, Eugenia ha dicho que «lo mejor que hice fue adoptarte por todo lo que me has dado. Llevamos tiempo luchando con tú enfermedad y desgraciadamente no ha sido posible mi niño guapo… Me dejas desolada pero ahora ya podrás descansar tranquilo mi Pinchito. Te quiero…».

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño hacia la aristócrata. Por su parte, Alba Carillo ha dejado el siguiente mensaje: «¡Un beso enorme Eugenia! ¡Los animales son la alegría de las casas!». «Lo siento mucho corazón. Un besazo enorme «, ha escrito el cantante Antonio José. María Patiño, Chelo García-Cortés y Mar Flores, entre otros, no han dudado en mostrar todo su afecto a Eugenia en este complicado momento por el que está pasando.

Pincho era uno de los integrantes de la piara que había adoptado Eugenia Martínez de Irujo junto a Bacon y Panceta. «No puede ser más mimosa», dijo de esta última cuando la adoptó como compañera de juegos del primero. Lamentablemente, en 2018 también debía despedirse de Baconcito, como ella le llamaba cariñosamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

No es de extrañar esta devoción por las mascotas, ya que es algo que heredó de su madre, la duquesa de Alba. Eugenia es una animalista y en sus residencias tiene un gran número de perros adoptados.