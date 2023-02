Eugenia Martínez de Irujo y el top con el que demuestra que las lentejuelas son para todo el año

Existen muchos falsos mitos en torno al mundo de la moda y especialmente en lo que a las lentejuelas se refiere. Son muchas las personas que creen que las prendas que tienen estos detalles son únicamente viables en invierno y especialmente en Navidad, aunque lo cierto es que se trata de un clásico atemporal que ha estado presente en la esfera fashion durante décadas, siendo una tendencia popular tanto en pasarelas como en el asfalto y en el universo 2.0. Y es que, están presentes tanto en ropa como en calzado y complementos, llegando a ser divertidas y elegantes para cualquier ocasión que se preste.

Si te fascinan las lentejuelas, es buen momento para saber que puedes llevarlas en tu día a día con total normalidad, así que no dudes en desempolvar todas las prendas brilli brilli de tu armario para demostrar al mundo que el estampado de paillettes también se puede combinar en primavera por medio de colores en tendencia junto a otras prendas que equilibren el look final, ya sean unos pantalones de cuero o una falda de tubo para lograr un toque casual a la par que chic.

Este es un truco que cada vez más influencers y rostros conocidos están integrando a sus hábitos cotidianos, como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo. Convertida en toda una it girl en redes sociales, la duquesa de Montoro no solo destaca por su espontaneidad y su naturalidad a nivel personal, sino también por sus divertidos y coloridos outfits cada vez que hace una aparición pública, consiguiendo mezclar diferentes prendas y estampados que hacen match sin que nadie lo hubiera imaginado previamente. Una serie de combinaciones con las que la ex de Francisco Rivera logra dejar boquiabiertos a todos sus seguidores, llamando especialmente la atención una de sus últimas elecciones con las lentejuelas como principales protagonistas.

En el momento mencionado, Eugenia se decantó por la firma asturiana Celia B por medio de un diseño de paillettes estilo crop, de manga larga ligeramente abullonada y cuello cisne que combinaba a la perfección con unos pantalones vaqueros de campana y un cinturón slim boho que caía por su cadera. Una impecable elección con la que la madre de Cayetana Rivera demuestra estar alerta de todas las tendencias de los últimos meses, atreviéndose con todo y dejando atrás algunos mitos que tan solo conseguirían empeorar sus outfits creativos.

No obstante, cabe destacar que no es la primera ocasión en la que Martínez de Irujo pone a prueba su originalidad en términos estilísticos. Hace tan solo unas semanas, la hija de la duquesa de Alba escogía nuevamente a Celia B causando sensación en Instagram al enfundarse en un traje de dos piezas con chaleco y pantalón de estampado retro en color verde y rosa, aprovechando así los primeros rayos de sol del año para dar pistoletazo de salida a la temporada calurosa que está por venir.