Hacía tiempo que Isa Pantoja (27) no se sentaba en un plató de televisión a abordar, a modo de entrevista, los conflictos familiares que rodean a su apellido. De ahí, que su presencia anoche en Viernes Deluxe no dejara indiferente a nadie. La cadena principal de Mediaset anunció su regreso al programa de La Fábrica de la tele apuntalando que iba a someterse a un test de Inteligencia y personalidad, siguiendo así los pasos de Alba Carrillo (36) y Ana Luque (42), últimas invitadas en atreverse con esto. No obstante, Chabelita no dudo además en contestar a todas las preguntas sobre cómo es actualmente su relación tanto con su hermano, Kiko Rivera (38), como con su madre.

Jorge Javier Vázquez transmitió a Chabelita las palabras que su hermano pronunció hace escasamente una semana en El show de Bertín y más tarde, en La Resistencia, donde afirmó que, tras haber sufrido un ictus, lo que busca es su estabilidad y reconciliarse con su familia tras años de enfrentamiento público: «Necesito que ese llegue ese día…Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo porque estoy jodido. Quiero sentarme con ella y pedirle disculpas. Se tienen que arreglar las cosas», expresó el Dj.

Unas palabras a las que Isa respondió tajante. «Yo con mi hermano en un futuro no lo sé, pero ahora mismo no. A lo mejor es verdad que él me quiere abrazar pero cuando pasa lo del hospital yo estoy ahí. Me hubiera gustado el abrazo ahí», dijo, posicionándose además del lado de Francisco Rivera (49) en el conflicto que afecta a los dos hijos de Paquirri por las pertenencias del torero. «Yo entiendo a Francisco Rivera. Mi madre y Kiko yo creo que sí se van a terminar reconciliando. Lo espero y deseo porque a mí ver a mi madre bien me hace bien. Aunque ella no hable del tema de Kiko, yo sé que le echa en falta», añadió.

La pequeña del clan Pantoja admitió además que la relación con su madre, que está a punto de poner rumbo a Estados Unidos para comenzar su gira americana, está «bien». «Ha llegado un momento en el que nuestras conversaciones son más maduras y ahora no es que ella acuda a mí pero las charlas son mucho más profundas y eso me gusta. Ella está bien, ilusionada», dijo.

Preguntaba por sus deseos de pasar por el altar con Asraf Beno (27), Isa lo tiene claro: «Nos vamos a casar después de verano. Para mí, organizar mi boda es un problemón porque si espero a que todo se solucione no me caso nunca. solo espero que toda mi familia esté allí, yo la voy a hacer pero es un problema para mí porque no van a estar todos. Yo prefiero que venga mi madre a que venga mi hermano». Asimismo, ‘la Pantojita’ confesó que quiere «volver a ser madre porque me gustaría tener una niña».

En cuanto al test de Inteligencia y personalidad, Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga, desveló que que el cociente intelectual de Isa Pantoja es de 100, un resultado que está dentro de la media nacional y que podría ser más alto si no fuera porque: «Habría sacado más puntuación pero le ha bajado la media porque no tiene mucha inteligencia verbal, sin embargo tiene una excepcional memoria visual».