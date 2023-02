«Mi hermana no es cercana, mi hermana es muy fría», dijo hace tiempo Kiko Rivera. En tan solo unos minutos, Isa Pantoja se sentará en el plató del Deluxe para someterse a un test de inteligencia pues, durante muchos años, se ha especulado con que la hija de la tonadillera es una persona fría, inteligente y, sobre todo, muy estudiosa. Y ahora es el momento de comprobarlo. Tal y como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, antes de sentarse en el plató de Mediaset, ha optado por ir al gimnasio para liberar todo su estrés y someterse a la prueba que determinará su personalidad e inteligencia lo más tranquila posible.

Y es que, si algo ha caracterizado a Isa Pantoja durante estos años en los que su familia ha mantenido una guerra fría y pública, esa ha sido su sensatez. La colaboradora de Telecinco siempre ha sido muy coherente con sus palabras y con sus sentimientos, diciéndole a su hermano en todo momento lo que pensaba y en lo que se estaba equivocando. Ahora, la joven se ha vuelto a unir a su prima Anabel y continúa mostrando su apoyo hacia su madre pero, ¿qué hay de su hermano?

Pues, cabe destacar, que esta reaparición de la hija de la tonadillera en el Deluxe se produce tan solo una semana después de que Kiko Rivera se sentase en El show de Bertín y volviese a hablar de su familia materna. Después del susto que se llevó tras sufrir un ictus, el Dj solo quiere una cosa: que todo vuelva a la normalidad -incluida la de Cantora-. Después de mucho tiempo de enfrentamientos, Kiko solo necesita reconciliarse con su familia: «Necesito que llegue ese día…Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo porque estoy jodido. Quiero sentarme con ella y pedirle disculpas. Se tienen que arreglar las cosas».

Pero su madre no es su único punto débil, si no que el Dj también quiere dejar a un lado las diferencias que le han separado de Francisco Rivera y de Isa Pantoja: «También he cambiado la percepción con respecto a mis hermanos. Con Cayetano me llevo bien, hay que estar en los momentos difíciles cuando quieres a alguien y mi hermano está pasando por un momento complicado (…) También me gustaría tener una conversación con Francisco, con mi hermana Isabel… No tengo problemas, no me compensa».

Con estas declaraciones, parece que Kiko Rivera ha dejado atrás el rencor y está dispuesto a poner de su parte para que todo vuelva a ser como antes. En el pasado han quedado ya las palabras tan duras que le dedicó tanto a su madre con Cantora, la herencia envenenada como a su hermana cada vez que ha pisado un plató de televisión. Pero, ¿está dispuesta Isa Pantoja a aceptar sus disculpas y sentarse a hablar con él? ¿Será dentro de unos minutos cuando dé respuesta a todas estas preguntas?

Y es que, aunque Isa ha reconocido que ya no va a volver a pasar por el mismo dolor, ¿será esta vez la definitiva para enterrar el hacha de guerra? «Lo hace para hacerme daño», decía hace unos meses. Muchas preguntas en el aire que algún día tendrá que responder, y puede que ese día sea hoy. Pues, aunque llega al Deluxe para someterse a un test de inteligencia, no se librará de las preguntas referentes a su familia.