Isa Pantoja da el portazo definitivo a Kiko Rivera con su sobrina de por medio

Podría decirse que Kiko Rivera ha pasado uno de los peores momentos de su vida en lo que a salud se refiere, habiendo coincidido este con otro muy feliz. Este no es otro que el cumpleaños de su hija Ana, la cual soplaba 7 velas el pasado jueves, 15 de diciembre. Una jornada que podría haber sido la perfecta excusa para calmar las aguas de una familia aparentemente rota, y que sin embargo, ha resultado ser todo lo contrario. Así lo ha desvelado hoy Isa Pantoja durante su aparición en El Programa de Ana Rosa, haciendo alusión a todos los detalles de esta polémica vuelta al sol de la pequeña.

Como no podía ser de otra manera, todos los colaboradores presentes en el plató del programa de las mañanas de Telecinco han preguntado a su compañera sobre la gran incógnita: ¿Había felicitado a su sobrina, o no? Algo que se ha encargado de responder la protagonista en cuestión: “No, no la he felicitado, el año pasado sí que envié el mensaje de parte también de Albertito… Al cual nunca me respondieron”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: “Enviar un mensaje al que sé que no van a responder y encima van a mentir diciendo que se le perdió el móvil (…) Es que encima luego salió mi hermano diciendo que le dijo a Irene: ‘Por favor, no respondas a mi hermana’”, unas durísimas palabras que habrían dolido especialmente a la hija de la tonadillera, optando por no felicitar a su sobrina pese al cariño que la tiene: “Después de esto, para qué le voy a felicitar, no voy a pasar por otro feo (…) Siempre he dicho que quiero que los niños estén al margen y de hecho lo he intentado, pero se ve que no se ha podido”, zanjaba, demostrando así estar bastante descontenta por este distanciamiento, aunque sin querer dar ni un solo paso al frente.

Una vez las dudas respecto a este tema eran disipadas por la pareja de Asraf Beno, los colaboradores del plató se planteaban otras cuestiones, como la de si Isabel Pantoja había felicitado a su nieta. Algo que Isa parece desconocer por completo: “No sé si mi madre ha felicitado a su nieta, no se lo he preguntado”, aseguraba, firme en sus convicciones y sin querer entrar en temas familiares que sean totalmente ajenos a ella, como es el caso de lo que relaciona a su progenitora y a su hermano.

Pese a los continuos intentos de la ex concursante de La Casa Fuerte por recuperar su vínculo con Kiko Rivera, las últimas declaraciones en exclusiva del DJ dinamitaban por completo su relación. Y es que, dada la gravedad de las acusaciones del marido de Irene Rosales, a Isa no le quedaba más remedio que poner tierra de por medio y vivir su vida sin el apoyo de su hermano, motivo por el que prefiere también alejarse de sus sobrinos aunque siga estando ahí el amor que siente por ellos.