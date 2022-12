Junco se defiende de Isabel Pantoja con uñas y dientes

Si el mar ya estaba revuelto entre los miembros del clan Pantoja, la muerte de Bernardo ha desatado una nueva guerra familiar. Desde que falleciera el padre de Anabel Pantoja, no han tardado en salir a la luz las diferencias existentes entre Junco y la tonadillera. Después de la polémica y tras las acusaciones que la viuda está teniendo que hacer frente, ha tomado la decisión de dar un paso al frente y emitir un comunicado para matizar lo que realmente está ocurriendo.

Además de anunciar que habrá una misa funeral en honor a su marido el próximo 20 de diciembre en la Parroquia de San Gonzalo de Triana en Sevilla -y que su familia política no está invitada-, la japonesa ha querido lanzar varias indirectas al clan Pantoja y desmentir todas las informaciones que están vertiendo desde Cantora sobre su figura.

“He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de personas. Nunca ha tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario”, ha comenzado escribiendo. Un mensaje en el que, tras el revuelo mediático creado, ha aprovechado para pedir “respeto” hacia su persona, pues han sido muchas las críticas que se han vertido sobre ella. “Yo tengo derecho legítimo a expresarme con claridad y no tengo por qué mentir sobre nada. Siempre me enseñaron que la verdad acompañada de la realidad solo tiene un camino”, ha sentenciado.

Asimismo, la viuda de Bernardo Pantoja ha pedido a todas las personas que están cargando contra ella que dejen de hacerlo: “Nada hará que mi camino de la verdad se redirija”. Antes de finalizar su comunicado, ha querido recalcar la importancia que ha tenido el padre de Anabel en su vida, al igual que ella en la de él: “Quiero aclarar que mi nombre es Junko, y su significado es pura, auténtica y obediente. Y así he sido junto a Bernardo, cuando fuimos los mejores amigos, los mejores compañeros, cuando fuimos pareja y cuando fuimos matrimonio hasta que la muerte nos separó”. Para concluir, Junco ha querido agradecer a todas las personas que han respetado su “figura como viuda”, aprovechando esta última frase para volver a lanzar un dardo envenenado hacia Anabel, que estos días no ha dudado en cargar públicamente contra la mujer de su padre.

Rompe su silencio

Hace apenas dos días, la viuda quiso dar un paso al frente y contar su verdad. Según su relato, cuando coincidió con Isabel Pantoja en el hospital, la cantante le inculpó sin escrúpulos sobre el estado de salud de su hermano: “Me ha dicho con el dedo apuntando hacia mí: ‘Tú has…como está Bernardo es tu culpa’”.

Y es que, además de haberse sentido en un segundo plano tras el fallecimiento de su marido, Junco también reveló que la tonadillera le culpó de su muerte. “Isabel me dijo que yo era culpable al 85% del estado de Bernardo”, confesó a Lecturas. Pero no todo quedó ahí, pues según la japonesa, la intérprete de Marinero de luces no dudó en echarla de la casa en la que reside de muy malas formas: “¡Esa casa es mía! Y cuando cambie la cerradura tú no podrás entrar”, sentenció, reproduciendo así las presuntas palabras de la artista.