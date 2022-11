Anabel Pantoja llega a las manos con unas polémicas ‘invitadas’ al tanatorio de su padre

Si bien parecía que la situación familiar existente en el tanatorio de Bernardo Pantoja no podía ir a peor, ha habido un momento que la ha superado con creces. Después de que la tía Magdalena protagonizara un inesperado desmayo frente a los medios de comunicación ante los ataques de Merchi, ha podido saberse que la hija del fallecido, Anabel Pantoja, ha protagonizado un desencuentro con las amigas de Junco por el que incluso ha llegado a las manos, mientras que su madre y el peluquero de la tonadillera, Antonio Abad, han intentado separar a ambas partes de la mejor manera posible.

Ha sido en Sálvame donde se ha revelado esta inesperada información y donde han dejado entrever que la tensión entre la hija de Bernardo y las amigas de la viuda de éste ya se palpaba desde primera hora de la mañana, cuando como no podía ser de otra manera, todas ellas estaban acompañando a su amiga Junco ante la pérdida de su marido. Para no llenar la habitación de personas, Junco se desplazó hasta la cafetería del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para reunirse con sus amigas. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que, a su vuelta, la habitación estaba vacía. Su marido ya había muerto y ninguno de sus familiares le había avisado. Algo que no gustaba en absoluto a la japonesa, que con ayuda de sus allegadas, volvió a casa para calmarse y coger fuerza para volver al tanatorio.

Cuando ya se encontraba en el tanatorio, Junco fue testigo de una situación que no terminaba de convencerla: Anabel se encontraba firmando unos papeles con el responsable del tanatorio, razón por la que la japonesa quiso que una de sus amigas se acercara a ver de qué se trataban esos documentos. Un movimiento del que se percató la ex concursante de Supervivientes que, teniendo en cuenta la presión del momento, no dudó ni un segundo en acusar duramente a las amigas de Junco, dando comienzo así a un intercambio de palabras gravísimo en el que también hubo manotazos y gritos que Merchi intentaba parar sin mucho éxito hasta que finalmente las protagonistas en cuestión optaron por abandonar el centro funerario.

De esta manera, queda clara la idea de que Anabel y Junco no poseen una relación excepcional entre sí, razón por la que quizá han optado por separar las cenizas de la incineración de Bernardo para así poder tener ambas una parte del fallecido de cara a los meses venideros, en los que notarán su triste ausencia. Ahora, tan solo les queda vivir en común la misa previa al último adiós definitivo, en la cual ya hay una presencia más notoria de las amistades de ambas partes. Esta probablemente será el punto final de la escasa conexión entre la japonesa y la sevillana, que tomarán caminos totalmente separados para comenzar una nueva etapa con Bernardo en sus respectivos recuerdos.