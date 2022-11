Ha sido durante esta misma mañana cuando Sevilla amanecía con la peor de las noticias. Después de haber pasado unas horas de lo más convulsas, Bernardo Pantoja fallecía a los 69 años de edad en el Hospital Virgen del Rocío, aunque eso sí, acompañado de algunos de los pilares fundamentales de su vida Junco, Anabel o su hermana Isabel. No obstante, por el momento no se ha sabido nada sobre su ex esposa Mercedes, más conocida como Merchi, con quien el hermano de la tonadillera mantuvo un matrimonio de seis años de duración, fruto del cual nació su hija en común.

Tras haber puesto punto final a su historia de amor, la progenitora de la ex concursante de Supervivientes optó por alejarse del foco mediático de manera permanente, sobre todo teniendo en cuenta que afloraban a su alrededor un sinfín de rumores que apuntaban a que el que fuera su marido le había sido desleal en alguna que otra ocasión. Sea como fuere, y pese a haber tenido muchas oportunidades de sentarse en platós televisivos, Merchi ha permanecido firme en sus convicciones y en un hermético segundo plano aunque eso sí, apoyando en todo momento a su hija siempre que lo ha requerido, y demostrando tener una relación maternofilial con ella mucho más forjada que la que pudiera llegar a tener su padre.

Si algo ha destacado especialmente en la vida de Bernardo es que prácticamente nunca ha gozado de una muy buena conexión amistosa con su hija, sobre todo teniendo en cuenta que les separaba una gran distancia física al haberse instaurado ella en las Islas Canarias. En todo momento, Anabel intentó quitar hierro al asunto y dejar entrever que “le quiere con locura”, aunque eran muchas las personas que llegaron a considerar que la novia de Yulen Pereira tenía más afecto hacia su tía Isabel que hacia su propio padre. Algo que cambió por completo cuando Bernardo empezó a sufrir complicaciones en su diabetes, dejando Anabel el malestar a un lado para permanecer junto a él hasta el último momento.

Esto es precisamente lo que también ha llevado a cabo la hermana del fallecido. Cabe destacar que la relación entre Bernardo e Isabel nunca ha sido fluida, pero la tonadillera siempre ha permanecido alerta en la evolución del estado de salud de su hermano. Tanto es así, que durante la madrugada del pasado jueves, la cantante no dudaba en dejar atrás Cantora para dirigirse al hospital en el que se encontraba ingresado el padre de Anabel. Un movimiento con el que aclaraba que se trataba de una situación extrema y que no quería dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós al también hijo de Doña Ana.

Quien no manifestó en ningún momento tener intención de despedirse de Bernardo es su hermano Agustín. Es vox pópuli el hecho de que con el familiar que peor se llevaba el padre de Anabel era con el mayor apoyo de Isabel Pantoja. Algo que ha quedado reflejado ahora también, negándose Agustín a desplazarse al centro hospitalario pese a la gravedad del asunto.