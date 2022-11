Después de muchas semanas de sufrimiento ha tenido lugar una de las noticias más tristes para Anabel Pantoja. Su padre, Bernardo, ha fallecido esta misma mañana en torno a las 10:30 horas y a los 69 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el cual ha permanecido ingresado durante varias ocasiones a lo largo de este 2022 a raíz de diversas complicaciones derivadas de la diabetes que padece. Un durísimo varapalo tanto para la ex concursante de Supervivientes como para sus seres queridos, que no dudaban en desplazarse al centro médico en cuestión para dar el último adiós al que fuera esposo de Mercedes Bernal.

Tras haber pasado muchas horas en el hospital junto al recién fallecido, ha llegado el momento de desplazarse al tanatorio de la Ciudad Hispalense. Uno de los primeros en llegar ha sido Kiko Rivera, que aunque no se ha dejado ver en el centro médico, sí que ha dejado atrás su domicilio en Castilleja de la Cuesta para velar los restos mortales de su querido tío, a quien horas antes dedicaba un storie en su cuenta de Instagram. Unos minutos más tarde, la hija del fallecido, Anabel, hacía lo propio en compañía de su madre, Merchi, que no se ha separado de su hija en ningún momento mientras que la colaboradora de Sálvame permanecía rota de dolor y tan solo podía pronunciar unas palabras de agradecimiento a todos los medios de comunicación que se habían desplazado para apoyarla: “Gracias por estar aquí”.

Ataviada con un jersey negro y un vaquero, Anabel Pantoja no podía evitar mostrar su tristeza al perder al que se había convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida durante los últimos meses. Pese a que la relación paternofilial entre ellos no parecía haber sido muy fluida en los 36 años de vida de la sobrina de la tonadillera, lo cierto es que en los peores momentos de su padre Anabel siempre ha estado presente, dejando de lado algunos planes previstos para centrarse en el bienestar de su progenitor y despedirle como se merecía sin importar la presencia de la prensa que pudiera haber a su alrededor.

Por el momento, ni Agustín ni Isabel Pantoja se han dejado ver en este tanatorio, aunque sí ha podido saberse que esta última ha permanecido al lado de su hermano en su último respiro para brindarle así apoyo y dejando en el pasado las rencillas que en su día tuvieron. No obstante, quizá la intérprete de Enamórate aún no se sienta preparada para atender a los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta la convulsa situación que atraviesa con su hijo, con quien a día de hoy no tiene relación alguna y no parece que vaya a retomarla de cara a un futuro cercano dada la frialdad del DJ cuando se refiere a ella.