Kiko Rivera y su impactante felicitación navideña en un año difícil

Si ayer Kiko Rivera (38) sorprendía a sus seguidores con una emotiva felicitación, a través de su cuenta de Instagram, a su hija Ana -por su séptimo cumpleaños-, que iba unida a la noticia de su vuelta a los escenarios en 2023; hoy el Dj lo ha hecho con su ya tradicional felicitación navideña. Sin rastro de Isabel Pantoja, por supuesto, ni de su hermana, y ni siquiera de Irene Rosales, el Dj ha felicitado estas fechas a su más de un millón de seguidores, con un vídeo donde, tajante, ha resumido este 2022 como un año “de poca música y problemas de salud”. “Felices fiestas a todos. Fue un año complicado, el siguiente será mejor si Dios quiere”, ha escrito.

Y razón no le falta. Esta publicación llega a punto de cumplirse dos meses desde que sufrió un ictus, el pasado 20 de octubre, por el que permaneció ingresado cuatro días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y escasos días después de que el cantante hiciera público otro revés en su estado de salud: fascitis plantar. Una inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie desde el talón hasta los dedos, y que provoca la inflamación en sí y un fuerte dolor punzante que impide apoyar el pie. “Duele tela. Ando como un pingüino. Tengo el pie como un mollete de Antequera”, dijo Kiko Rivera.

Pero esto no es todo. Sumado a la tirante relación que aún mantiene con su madre, desde que en octubre de 2020 el cantante acudiera al plató de Sálvame, y la inexistente con su hermana Isa, el plano personal de Kiko Rivera se torcía también el pasado 25 de noviembre con la muerte prematura de su tío Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja, al que estaba muy unido. El hermano de Isabel Pantoja tenía problemas de salud relacionados con la diabetes que padecía, algo que había provocado su ingreso en el hospital varias veces durante este último año.

Primer álbum de estudio

En el christmas navideño, que ha conseguido en menos de dos horas, más de mil likes, Kiko Rivera ha anunciado además que, para el próximo año, espera sacar el que será su primer álbum de estudio, tras casi una década desde que debutara en la música con Quítate el top.

Algo que ya dejaba entrever hace unos días en su canal de Twitch, donde el hijo de la tonadillera juega a videojuegos como el Fortnite ante los 160.000 seguidores con los que cuenta en esta red social: “Voy a sacar mi primer disco, que saldrá de manera digital y de manera física, es decir, podréis comprarlo de manera física para tener el recuerdo. No sé cuántas canciones van a ser. Once, doce, trece, no lo sé. Esperadme con paciencia porque va a llegar el momento y va a ser un discazo de la ostia”.

Durante lo que dura el proceso de creación del disco, Kiko Rivera quiso aclarar que no sacará ninguna canción por separado. “Ya hemos empezado a trabajar, pero claro, hacer un disco no es lo mismo que hacer una canción, pues requiere un tiempo y mientras estemos haciéndolo no voy a sacar nada. Así, voy a estar un tiempo sin sacar música”, zanjó.