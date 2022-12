La Reina Letizia ha causado sensación durante su último viaje a los Estados Unidos con motivo de la la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Más allá de sus estilismos, con claro sabor Made in Spain, y el análisis de estilo que siempre conlleva cualquiera de sus apariciones, la esposa del Rey de España, Felipe VI, se metió literalmente en el bolsillo tanto al público asistente al acto como a los responsables del Instituto (que consideraban este momento como una «cuenta pendiente» ya resuelta), así como a las celebridades y nombres propios que quisieron acompañar a doña Letizia en su gran cita americana.

De todos ellos ha habido un comentario en particular de una de las VIPs asistentes que está dando la vuelta al mundo 2.0 gracias a la anécdota personal y la conversación privada one to one que mantuvo con la Reina.

Se trata de la actriz Kate del Castillo, muy popular en España por protagonizar la película La reina del sur, una serie inspirada en el libro homónimo del escritor Arturo Pérez Reverte. La interprete mexicana fue una de las celebridades, afincadas en Los Ángeles, elegidas por los organizadores del evento para acompañar a Letizia de España durante el arranque de la nueva sede americana del Instituto Cervantes. Ella misma ha sido la encargada de compartir con sus internautas, los pormenores de su carea a cara con doña Letizia. Una conversación entre «dos reinas» en la que nuevamente, una interlocutora con la esposa de Felipe VI, ha destacado la cecanía de Su Majestad en las distancias cortas.

Las palabras de Del Castillo lo dicen todo: «La reina Letizia es divina. Además es una mujer increíble porque me dijo que cumplió años casi al mismo tiempo que yo. Y es que somos de la misma edad». Seguidamente, Kate se refirió a un aspecto muy curioso de su conversación con ella dejando claro que la Reina se informa de todo lo que le rodea, sirviéndose también de las REdes sociales: «Me dijo que estuvo mirando mi Instagram y que le encanta todo lo que hago. Fue muy divertido que me dijera que había mirado mi Instagram». Junto a esta revelación, la artista no dudó en publicar imágenes de su biblioteca personal en las que aparece posando con doña Letizia. Unas imágenes en las que se percibe la gran conexión y cercanía que había entre ambas.

No es la primera vez que trasciende la imponente forma en la que la Reina Letizia se muestra cercana y amable con las personas con las que habla en petit comité levantando auténticas pasiones entre las personas con las que se encuentra. Desde la opinión acerca del matrimonio gay que dejó caer en su viaje a Chile a su célebre “dame la mano como a un hombre”, las anécdotas que protagoniza tras los focos se han convertido en un importante activo en su imagen pública. En otro orden de cosas y en lo referente a la relación de la mujer del Rey con las redes sociales, es sabido que doña Letizia recurre a ellas con frecuencia, pero que, sin embargo, ninguna de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía cuentan con perfiles en redes como Instagram.