Carmen Lomana enloquece con los tacones virales de Lidl que podrían salvar a la Reina Letizia

Lidl lo ha vuelto a hacer. Hace tan solo unos meses, la cadena de supermercados se instauraba de lleno en el mundo de la moda y conseguía triunfar con unas deportivas de lo más coloridas, eso sí, con las tonalidades propias de la marca. En cuestión de días, las zapatillas en cuestión se agotaron y cada vez eran más las personas que las buscaban desconsoladamente. Una señal que no han pasado por alto desde la empresa, habiendo aprovechado ahora la llegada de la Navidad para sacar a la luz una nueva creación que no ha estado exenta de polémica.

Esta no es otra que la de unos zapatos de tacón, los cuales como no podía ser de otra manera poseen los colores corporativos característicos de Lidl. Sin duda alguna, una apuesta muy atrevida para estas fechas, y por la que ya se han decantado incluso algunos rostros conocidos. Este es el caso de Carmen Lomana, que convertida en toda una embajadora de alto standing de la firma, no ha querido dejar pasar la oportunidad de anunciar el aterrizaje de este nuevo artículo en sus redes sociales. Tanto es así, que la socialité no ha tenido reparo en ponerse los zapatos en cuestión y andar sobre ellos ataviada con sus mejores galas, demostrando que son todo un icono de estilo: “@lidlespana no deja de sorprendernos nunca. Los Lidl Lovers hemos conseguido lo que veníamos pidiendo desde hace tiempo en redes sociales”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre el producto: “Toda una historia que nace con el fenómeno Fan Lidl en las redes y acaba en tus pies. ¡Los tacones de Lidl! Unos zapatos fantásticos, los tienen en todas las tallas, y son prueba de que la moda no tiene por qué estar siempre ligada altos precios”, zanjaba, dejando más tarde el enlace de compra a este calzado. En la página web otorgada por la viuda de Guillermo Capdevila aparecen en primera plana los tacones, los cuales poseen gastos de envío gratuitos y un precio de venta de 19,99 euros. Una cantidad monetaria de lo más competitiva con la que Lidl vuelve a demostrar que pueden conseguirse grandes resultados con un precio mínimo, además, estos zapatos están disponibles en tallas que van de la 35 a la 46, y parecen ser de lo más cómodos, ya que su tacón no es muy alto y cuentan con un acabado en punta en la parte delantera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Sin duda alguna, todo apunta a que este calzado se convertirá en un must de cara a los próximos y festivos días, pudiendo incluso ser del agrado de royals como la Reina Letizia o la Infanta Elena. Y es que, mientras que la consorte siempre opta por la comodidad en sus pies, la hermana mayor de Felipe VI suele hacer uso de prendas y accesorios en sus looks que cuentan con guiños a España, así que qué mejor manera de demostrar su predilección por el país que con un diseño made in Spain con acabados en color rojo y amarillo.