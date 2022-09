Este sábado, 24 de septiembre, Euprepio Pádula y su pareja Maikel se han dado el ‘sí, quiero’ rodeados de amigos y familiares. Hasta el Museo del Traje de Madrid se han desplazado algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como Carmen Lomana, que no ha dudado en atender a la prensa allí presente y responder algunas de las cuestiones de la actualidad más candente. Respecto a los rumores de una salida de España por la presunta presión fiscal, la socialité ha desmentido por completo la noticia, asegurando estar cansada de las habladurías que los digitales publican sobre su persona: “Yo qué me voy a ir de España, de turismo solo”.

Sin embargo, Carmen no se podía ir sin dar públicamente su opinión sobre todo lo que está ocurriendo con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Fue hace unos días cuando la hija de Isabel Preysler anunció a bombo y platillo que se iba a casar con el amor de su vida, pero tan solo 24 horas después su felicidad se vio ensombrecida por un vídeo de su prometido besando a otra mujer. Aunque en un principio parecía que la marquesa de Griñón no le había dado importancia, finalmente ha decidido borrar de sus redes sociales la fotografía de pedida de mano y guardar silencio. “Tiene un panorama muy negro”, ha confesado Carmen Lomana, que asegura sentir mucha pena por ella por todo lo que le está sucediendo.

Y es que, desde que se hiciera pública la historia de amor de la socialité y el empresario, no han dejado de salir a la luz presuntas infidelidades por parte de él. Es por esto que, tal y como ha confesado Carmen, no sería de extrañar que a lo largo de esta semana se dieran a conocer más deslealtades por su parte. “A mí no me ha extrañado nada. Como empiece a salir todo lo que hay…”, se ha sincerado. Tal es la situación que la coleccionista no descarta una ruptura inminente: “Yo lo siento muchísimo, me da mucha pena, porque Tamara ha apostado por él y bueno, vamos a ver lo que pasa”.

No obstante, el empresario del mundo de la noche ha seguido defendiendo su versión de que el vídeo data de 2019, y que “le pese a quien le pese” la boda va a seguir en pie. Pero sus palabras no han servido para nada pues, vista la actitud de su prometida las últimas horas, no confía en él ni si quiera Tamara Falcó. “Pero cómo no va a estar frágil. Es que te debes sentir con una sensación de ridículo”, ha opinado Carmen Lomana, que ha aprovechado su intervención para mandarle un abrazo. Tras sentenciar que lo que ha hecho Onieva es un descaro impresionante, la socialité, sin pelos en la lengua, ha juzgado que “hay cosas que se ven venir”.

Asimismo, ha confesado que ella está segura 100% de que las imágenes del beso son de hace dos semanas: “Ya se ha demostrado. La música que había allí, el collar…había muchas cosas que lo delataban, lo que pasa es que la primera reacción es decir una tontería así como que era del 2019”. Para finalizar su mensaje, Lomana le ha mandado unas bonitas palabras de cariño y apoyo a Tamara Falcó en estos momentos tan complicados: “Le mando todo mi apoyo, todo mi cariño y que oye mira, a lo mejor le viene bien para abrirle los ojos”.