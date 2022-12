La semana no arrancaba del todo bien para Kiko Rivera. Sin embargo, este martes 13, parece que todo ha cambiado. Este lunes, el hijo de Isabel Pantoja comunicaba a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, que había tenido un nuevo revés de salud que le impedía andar.

A través de un vídeo, que apenas duraba unos segundos, el marido de Irene Rosales mostraba cómo de hinchado tenía su pie y el proceso que iba a realizar para disminuir esos dolores. “Tengo fascitis plantar. Y duele mucho”, indicaba el cantante. Unas horas después, parece ser que los remedios y su correspondiente medicación han dado sus frutos porque Kiko Rivera ha vuelto a sonreír.

“¡Qué pasa chicos!”, ha dicho en un primer momento, muy emocionado y con un tono de voz visiblemente alegre. Segundos después ha revelado que ya se puede poner de pie. “¡Aquí de pie!”, ha indicado mientras se ha grabado en una de las estancias de su casa. “Estoy muchísimo mejor del pie. La verdad que ayer fue horrible, pero ya por la noche empecé a mejorar. Hoy no estoy del todo bien, pero al menos puedo caminar”, ha confesado.

Después de pasar unas horas con dolores, parece ser que la salud de Kiko Rivera va mejorando conforme pasan las horas. Ayer mismo, indicaba el remedio que ha hecho que pueda caminar, aunque con algo de dificultad. “Bueno ya me han mandado las plantillas, que ya las tengo puestas y están haciendo su trabajo, pero me duele tela. Soy un pingüino andando ahora mismo”, contó a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Fue el pasado mes de octubre cuando saltaron todas las alarmas al darse a conocer que Kiko Rivera había sufrido un ictus. Se vivieron momentos de caos, pero finalmente dieron a conocer su verdadero estado de salud, y fue evolucionando positivamente hasta que fue dado de alta del hospital de Sevilla en el que se encontraba.

El agradecimiento de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Tal y como viene siendo habitual en el hijo de Isabel Pantoja, no dudó en agradecer todo el cariño recibido a través de su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón”, dijo en una misiva. “Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me Han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, añadió.