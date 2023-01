La dura opinión de Ana Rosa Quintana sobre la última entrevista de Kiko Rivera

El pasado viernes, Kiko Rivera sorprendía en El show de Bertín de Canal Sur. Una reaparición de lo más esperada, ya que había estado un tiempo alejado de la televisión. Fue en el espacio conducido por el propio Bertín Osborne donde aclaró cómo se encuentra actualmente tras haber sufrido un ictus hace unos meses. Además, lanzó un mensaje directo a su madre, Isabel Pantoja, con el fin de poner fin a la guerra mediática que llevan protagonizando ya varios años.

Este lunes, 30 de enero, tan solo unos días de la comentada entrevista del DJ, Ana Rosa Quintana ha querido dar su opinión. La periodista ha hablado sobre la actitud del cantante después de ver unos vídeos de él de la entrevista. «Esto es como el día de la marmota, le insulto, me arrepiento, luego no sé qué… pero luego vuelvo y me vuelvo a arrepentir», ha comenzado diciendo.

Tras este comentario, y con gesto de resignación, Ana Rosa ha sentenciado a Kiko Rivera. «Bueno, hay que seguir en la rueda», ha añadido, muy sincera. Con estas declaraciones lo que ha querido dar a entender la presentadora es que para que el intérprete de Vudú continúe generando interés en el papel cuché tiene que seguir dando contenidos relacionados con su madre.

Durante su paso por el espacio presentado por Bertín, Kiko Rivera llegó a confesar que se siente «arrepentido» por haber hecho ciertos comentarios sobre su progenitora y que el “orgullo” de ambos ha impedido que sellen la paz. «Que me arrepienta no significa que no tenga la razón. He dicho cosas que no se deberían de decir. En ese momento no hablaba mi corazón», dijo el marido de Irene Rosales. «Estoy deseando que llegue ese día», añadió sobre el esperado reencuentro con la artista, que muy pronto dará el pistoletazo de salida a su gira americana. Aunque eso no fue todo porque también llegó a decir que «necesito que mi madre me dé un abrazo».

El hecho de que Kiko Rivera sufriera un ictus (el pasado mes de octubre de 2022) provocó un cambio en su pensamiento, tal y como el mismo confesó, haciendo una vez más gala de su habitual sinceridad. Ahora, piensa en su «salud mental» y en dejar ciertas actitudes de lado para remar del lado de la tranquilidad y de la estabilidad. Está volcado en su trabajo y en su familia y no ve la hora de poder tener un encuentro con Isabel Pantoja para poder continuar siendo la familia que en su día fueron, antes de que se desatara la monumental allá en octubre de 2020 tras el famoso Sábado Deluxe.