En los últimos meses, no cabe duda de que Telecinco ha vivido lo más parecido a un baile de sillas que ha tenido como grandes protagonistas a Carlota Corredera o a Paz Padilla. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que a ambas presentadoras se sumaría también Bertín Osborne, ya que a día de hoy ha podido saberse que “no mantiene ninguna relación contractual con Mediaset”. Unas palabras que demuestran que Telecinco no tiene prevista la vuelta de su programa por excelencia, Mi casa es la tuya, espacio en el que acostumbraba a tener entrevistas de lo más distendidas con algunos rostros conocidos del panorama nacional.

Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer que el ex de Fabiola Martínez ya no pertenece a Mediaset. Un durísimo giro de los acontecimientos que probablemente nadie esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que gozaba de una muy buena relación con Paolo Vasile cuando este último era el consejero delegado de la empresa televisiva. No obstante, cabe destacar que existe la posibilidad de que la cadena de Fuencarral y el cantante retomen sus vínculos laborales en algún momento, estando ya trabajando en “futuros proyectos”.

Semana ha sido la revista encargada de revelar esta información, ahondando en los detalles del cese de la relación laboral entre Telecinco y Bertín Osborne justamente cuando el artista cumple 68 años. Una decisión que probablemente haya venido tomada después de que la productora de su programa fichara al futbolista Joaquín para llevar a cabo un espacio similar al del presentador, aunque en Antena 3, el cual parece estar causando furor en la competencia al conseguir datos de share muy positivos.

Estos datos han salido a la luz cuando parecía que Bertín gozaba de uno de los momentos más felices de su vida. Hace tan solo una semana, y a escasos días de celebrar una nueva vuelta al sol, el ex de Sandra Domecq acaparaba la primera plana de ¡Hola! luciendo cuerpazo y demostrando que para él no pasan los años en unas imágenes que han sido muy comentadas en todos los rincones del país, siendo muchas las personas que consideraban que quizá el presentador había hecho uso de Photoshop para aparecer con un torso más esculpido que en la realidad. Algo que se encargaban de negar sus dos hijas, Alejandra y Claudia, deshaciéndose en halagos con su padre al asegurar que se trata de una persona de lo más deportista, para la que su físico es una pieza clave. Tanto es así, que su ex, Fabiola, también quiso lanzar un dardo a favor del intérprete al llamarle “Bertinator”. Un mote de lo más cariñoso con el que hace un símil entre Bertín y Terminator, uno de los personajes más populares a los que dio vida el actor Arnold Schwarzenegger y al que caracterizaba su cuerpo esculpido y fibroso.