Hace unos días, Bertín Osborne se convertía en uno de los grandes protagonistas de las revistas de la semana con su impactante cambio físico. El artista ocupaba la portada de la revista ¡Hola!, en cuyas páginas desvelaba además las claves de su metamorfosis: «Estoy como hace 30 años», decía el andaluz. Una portada que se ha producido a pocos días de que el cantante celebre su 68 cumpleaños.

Ahora ha sido su ex mujer, Fabiola Martínez, la que se ha pronunciado sobre este impactante cambio físico. La venezolana ha atendido amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres a su llegada al aeropuerto de Madrid. «Le he puesto mote, Bertinator», ha dicho Fabiola entre risas sobre el cambio físico que ha experimentado su ex pareja. Un mote que recuerda a ‘Terminator’, uno de los personajes más populares a los que dio vida el actor de origen austriaco Arnold Schwarzenegger.

La portada de Bertín Osborne ha generado muchas reacciones en todos los ámbitos. Mientras que algunos han alabado el trabajo por parte del intérprete, también ha habido otros que han apuntado que se trata de un efecto del retoque fotográfico. Algo sobre lo que Fabiola Martínez ha preferido no pronunciarse: «mira, no sé», ha dicho la venezolana.

A pocos días del cumpleaños del artista, era inevitable preguntar a la que ha sido durante tantos años su pareja sobre los posibles planes de la familia para este día tan especial. Fabiola Martínez ha confesado que todavía no sabe qué le va a regalar: «no lo he pensado, le tengo que preguntar a ver, porque tiene de todo, no sé qué puede apetecerle», ha dicho. No obstante, ha reconocido que el regalo ideal para él podría ser pasar este día con sus dos hijos pequeños. Aunque Fabiola ha reconocido que los ve mucho, ha confirmado que el artista no tiene mucho tiempo, ya que trabaja mucho. «No es que pase poco, sino que no lo tiene fácil, entonces creo que para él sería muy bonito, seguramente compartirlo con sus hijos», ha asegurado. Lo que no sabe es qué le va a pedir él a la vida por estos 68 años o si tiene algún deseo especial.

Se ha estado especulando mucho en las últimas semanas sobre la posibilidad de que Bertín Osborne presentara Las Campanadas de Fin de Año, algo que a Fabiola Martínez sí le gustaría: «estaría muy bien, sería divertido, por lo menos», ha dicho antes de marcharse.

Hace apenas unos días, la pareja, que mantiene una excelente relación, coincidía en un cóctel organizado a beneficio de la Fundación Bertín Osborne, en el restaurante La Borda del Mentidero. Una cita en la que Fabiola además aprovechó para hablar de los próximos retos de la institución, así como de sus dos hijos, Kike y Carlos.