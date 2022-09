Fabiola Martínez pasa página con Bertín Osborne para estar abierta a “dejarse querer”

Estando a punto de cumplirse dos años desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieron poner punto final a su relación, ha sido ahora la venezolana quien ha querido confesar que vuelve a estar abierta al amor. Lo ha hecho durante la inauguración de las Clínicas Dentales Moonz, evento celebrado en Madrid y en el cual ha ejercido como perfecta madrina.

Durante el acto, la de Maracaibo no ha tenido reparo en hablar frente a las cámaras de Gtres sobre su deseo de dedicarse tiempo a sí misma para conocerse mejor: “No sé si enamorada, pero tampoco estoy cerrada. Todo tiene su momento, y todavía no ha llegado, pero yo estoy bien y me dejo querer”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: “Lo que estoy haciendo es no llenarme de tantas cosas de trabajo para sacar más tiempo para mí, para disfrutar de salir con amigas, de hacer planes… Me ayuda a desconectar, a moverme en otro espacio y con otra gente que también me aporta y que hace que no despegue los pies de la tierra”, zanjaba, aclarando así que sus seres queridos están cobrando un papel fundamental en este resurgir. Y es que, si algo tiene prácticamente claro, es que su romance con Bertín Osborne no tiene opción de retorno: “Paso palabra, página, vida… Nos llevamos fenomenal, él está súper bien y yo le veo bien. No sé, yo creo que ahora estamos mejor que antes. No hay fricción, no hay conflicto, estamos bien”, señalaba, poniendo especial confianza en su ex y en el momento en el que, tanto él como ella, rehagan sus vidas: “Creo que tanto él como yo sabemos que lo importante son los niños, así que sabemos que si llegamos a tener pareja, vamos a tener el cuidado suficiente para introducirla a esa persona de la mejor manera posible, y que poco a poco se vaya asimilando. No es que Carlos haya manifestado que eso pueda llegar a ser un conflicto, pero cuando entran personas nuevas, hace falta un tiempo de adaptación”, admitía.

No obstante, y pese a estar plenamente centrada en la familia y las amistades, Fabiola tiene claro cuál es su prototipo ideal de hombre: “Que sea divertido, que me haga pasar ratos agradables y muchas risas. Ahora mismo no quiero nada que no sea pasármelo bien, no quiero complicarme la vida. Uno no puede dominar los sentimientos, eso llega, pero no me ha llegado así que no puedo decirlo. No me planteo un compromiso, porque ya tengo uno con mis hijos y conmigo misma”, ha confesado, de manera que, por el momento, no tiene intención de embarcarse en nada que sea a largo plazo.

Por otro lado, Martínez también ha tenido oportunidad de hablar sobre Eugenia Osborne y su nueva ilusión, Miguel Barreiro: “Si es estable y ella está enamorada y está bien, me alegro y me parece fenomenal. Yo ayer estuve en su casa en una barbacoa con los niños, y a mí no me habló de nada de esto. No quiero especular, pero si fuese algo contundente la familia lo sabría”, puntualizaba. Unas palabras con las que demuestra que quizá el romance no es tan sólido como podía haber parecido en un primer momento.