Irene Rosales (31) se ha convertido en la pieza fundamental de la vida de Kiko Rivera (38) en los últimos meses, especialmente tras sufrir un ictus el pasado 21 de octubre que le dejó toda la parte izquierda de su cuerpo paralizada. Así, era de esperar que a su regreso a los escenarios este sábado, la sevillana mostrara su apoyo al Dj públicamente. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde Irene ha dedicado un mensaje a su marido y padre de sus dos hijas, Ana y Carlota. «Hoy volverás a disfrutar, a envolverte en cada canción, y a sentir el ritmo de la gente. Disfruta mi vida de esta nueva gira que con tanto esfuerzo y ganas le pones. Tu música es tu pasión, y la música mueve el mundo», ha escrito.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Kiko Rivera anunció su vuelta al trabajo en sus redes sociales. «2023. Presiento que va a ser un buen año», escribió el cantante junto al cartel de su nuevo tour. Y nada más lejos de la realidad. El hijo de Isabel Pantoja está a punto de publicar su primer álbum de estudio, que «saldrá de manera digital y de manera física, es decir, podréis comprarlo de manera física para tener el recuerdo». «No sé cuántas canciones van a ser. Once, doce, trece, no lo sé. Esperadme con paciencia porque va a llegar el momento y va a ser un discazo de la ostia. Ya hemos empezado a trabajar, pero claro, hacer un disco no es lo mismo que hacer una canción, pues requiere un tiempo y mientras estemos haciéndolo no voy a sacar nada. Voy a estar un tiempo sin sacar música porque estamos trabajando en el disco», expresó.

Irene no se ha pronunciado no obstante al respecto de la entrevista que el hijo de la tonadillera concedió anoche en El show de Bertín, en Canal Sur, donde contó algunos de los detalles de su recuperación tras sufrir el accidente cerebrovascular, además de desvelar en qué punto se encuentra su relación con Isabel Pantoja. Kiko quiso pedir perdón públicamente a su madre, que sigue sumida en el dolor por la pérdida de doña Ana, su madre, y de Bernardo, su hermano, que falleció en noviembre a los 69 años de edad: «Me arrepiento, he dicho cosas que no se deben decir. Mi mujer me pedía que parara. No quiero el ritmo de vida que he llevado este año. Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa. La televisión lo único que me hadado es dinero y eso es una mierda, por dentro me estaba matando poco a poco hasta que he explotado. Prefiero tener menos dinero», contó el Dj.

Asimismo, el hijo de Paquirri confesó a Bertín Osborne, conductor del programa, que espera que la esperada reconciliación entre madre e hijo se produzca más pronto que tarde. «Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido».