Francisco Rivera sentencia la relación con sus hermanos y su primo

La relación de Francisco Rivera (49) con sus hermanos está en entredicho. Otra vez. El que fuera miembro de la saga torera iniciada por Domingo Domínguez y Cayetano Ordóñez Niño de la Palma, acudió este jueves al Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), en la capital andaluza, para apoyar a su mujer, Lourdes Montes (39) durante el desfile en el que la sevillana presentó su colección Mi abril. A su llegada, Francisco atendió a los medios de comunicación allí presentes y, aunque quiso mantenerse ajeno a todo lo que rodea a su familia en las últimas semanas y esquivar la polémica, el empresario confirmó nuevamente que no mantiene ninguna relación ni con su primo, Canales Rivera (48), ni con su hermano, Kiko Rivera (38), aunque sí con Cayetano (46). «Con Canales no tengo relación, ni con Kiko. Con Cayetano sí», dijo.

Así, el cisma familiar es más que evidente. Pues sus declaraciones llegan tan solo unos meses después de que Canales Rivera hiciera público en Viernes Deluxe el motivo real del distanciamiento entre ambos, que situó en 1998, y respondiera, este jueves, a las declaraciones que el hijo de Paquirri dio durante la inauguración de la sala de José Ortega Cano (69) en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes el pasado 19 de enero. Entonces, el ex torero expresó que «no quiero hablar pero que cada uno cargue su crucecita como pueda, yo tengo cosas muchísimo más importantes que hacer, mi trabajo, mi familia, la gente que me quiere…No quién esté todo el día hablando mal de mí, no me interesa nada».

«Como dice él, que cada palo aguanto su vela. Ni me afecta ni me deja de afectar. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. No es una relación de amor-odio, directamente no hay relación», contestó el hijo de Teresa Rivera «Yo si le veo le saludo, le doy un abrazo y ya está. Hace años, cuando el programa terminaba a las 20:00h, él entró en directo para dar unas declaraciones…y lo hizo a las ocho menos tres minutos. A mí me dejaba con la cara partida, por eso ese día decidí irme», añadió dejando claro que aquello significó un punto de inflexión en la relación familiar.

Por su parte, la relación entre el primogénito de Carmina y Paquirri con Kiko Rivera es igualmente inexistente desde que comenzara la guerra mediática con la muerte de su padre y la negativa de Isabel Pantoja (66) de permitir que él y su hermano Cayetano tuvieran acceso a sus pertenencias; y pese a que el Dj se posicionara del lado de sus hermanos en el especial de Telecinco La herencia envenenada, en 2020: «Hizo mucho daño [Isabel] a dos niños de 10 y 7 años. Han pasado 37 años y siguen teniendo vivo ese dolor. Si en el cielo se encuentra a mi padre y tienen una conversación no me gustaría estar en su pellejo aunque sí me gustaría verla por un agujerito o que me la cuenten después», explicó Francisco Rivera en una entrevista para el programa Espejo Público de Antena 3.

Asimismo, según contó él mismo a la revista Hola! en el mes de mayo, visiblemente decepcionado y firme en su decisión de no retomar el contacto con su hermano por parte de padre, Francisco Rivera no perdona que Kiko hablara de su madre, Carmen Ordoñez, en televisión. «Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades, y el mío ya ha llegado», dijo.