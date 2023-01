Ana María Aldón ha comenzado una nueva etapa cortando por lo sano -y nunca mejor dicho-. Después de haber puesto punto final a su matrimonio con Ortega Cano y tras haber empezado a vivir sola en su nuevo hogar, la diseñadora ha acudido a su peluquería de confianza para retocarse el pelo que tanto le caracteriza. A la salida, con una sonrisa y mucha educación, la colaboradora de Fiesta ha atendido a las cámaras de Gtres para responder sobre esta nueva vida que está llevando el torero.

Desde que anunciase su divorcio, Ortega Cano no ha parado. Fiestas, bailes, amistades con nombre de Isabel Luna y mucha felicidad han sido las claves de su soltería. La última vez que el torero se ha dejado ver ha sido durante la inauguración de su sala situada en el Museo Etnográfico El Caserón de San Sebastián de los Reyes. Para este gran día, el diestro quiso contar con el apoyo y el arte de su amiga, sin dudar en salir a bailar con ella cuando el cuerpo se lo pidió.

Una actitud que no se le había visto nunca tener junto a Ana María Aldón y que ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, parece no importarle en absoluto a la diseñadora, que solo quiere la felicidad de las personas que un día pasaron por su vida. «Me gusta. Me gusta que la gente sea feliz», ha confesado, añadiendo que no conocía esta faceta del que fue su marido. Y es que, antes de todo el vendaval mediático, la colaboradora de Telecinco confesó que lo que más le dolía era no hacer planes con Ortega Cano, alegando que su relación estaba dormida. «No voy a decir lo que he dicho tantas veces, porque ya lo que he dicho, lo he dicho», ha sentenciado.

Mientras tanto, el torero ha comunicado que después de haber finalizado su matrimonio, vuelve a estar abierto al amor, aunque de momento no hay ningún nombre de mujer en el horizonte. Unas palabras a las que Ana María ha contestado con el silencio absoluto, para después añadir: «¡Cómo me va a molestar!». No obstante, la televisiva no se atreve de momento a comentar si más adelante le gustaría encontrar de nuevo la ilusión.

Por su parte, el diestro parece estar viviendo una segunda juventud. Tal y como ha enseñado El programa de Ana Rosa, las últimas noticias le sitúan cantando una de sus rancheras favoritas en la Parroquia de San Antón. «¡Qué de mujeres guapas! ¡Qué arte!», dijo con una sonrisa para después disfrutar de la actuación y ayudar a la cantante Glenda Gaby con los coros. «Gracias por estar conmigo esta tarde, sabe que se lo agradezco de corazón. ¿Vamos a sorprender, verdad maestro?», dijo ella. A lo que él respondió subiéndose al escenario y cantando Sigo siendo el Rey, llevando así la ovación de los allí presentes.