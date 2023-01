El nuevo enfrentamiento entre Ana María Aldón y Gloria Camila, en directo, por Iván González

El traslado de Iván González (30) este sábado hasta San Sebastián de los Reyes para conocer en primicia el museo taurino en el que José Ortega Cano (69) expondrá a partir del próximo jueves 19 de enero, algunos recuerdos de su trayectoria profesional, ha sido motivo de un nuevo enfrentamiento entre Ana María Aldón (45) y Gloria Camila (26).

El programa Fiesta decidía en la tarde de ayer ofrecer un reportaje desde el lugar. Algo que no sentó demasiado bien a la hija de Rocío Jurado, que llamó muy enfadada al programa. «La sala dedicada a la carrera de mi padre no se puede mostrar en televisión, si no ¿para qué se va a hacer la inauguración el jueves?», expresó Gloria Camila. Entonces, Emma García (49) le explicó a la joven que en ningún momento el programa pensaba en emitir las imágenes de la sala y que, como ya había asegurado el colaborador, contaban con el permiso del alcalde de San Sebastián de los Reyes para estar allí.

Unas palabras de la presentadora que dejaban aparentemente lo ocurrido en un malentiendo. No obstante, nada quedo ahí. Ha sido este domingo cuando Iván González ha dado nuevos detalles del enfado de Gloria Camila, provocando de nuevo que ésta interviniera en directo a través de una llamada a la periodista Beatriz Cortázar. El tertuliano ha asegurado que la hermana de Rocío Carrasco (45) le habló en un tono despectivo y que, además, le reprochó «estar en el team de Ana María, dejando entrever que toda persona que mantenga una buena relación con ella no será bien recibida». Algo que ha provocado la ira de la sanluqueña. «No es cuestión de reprochar si Iván se lleva bien conmigo. Da igual, somos del team de la humanidad. Somos seres humanos, compañeros de trabajo y tenemos que llevarnos bien», ha dicho Ana María.

Gloria Camila, ha respondido tajante: «Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión», e inmediatamente después, ha zanjado su intervención colgando el teléfono. «Ella siempre tiene que decir la última frase y que te deje en un mal lugar. Estoy acostumbrada. Esas frases eran dolorosas antes, ahora no», ha sentenciado después la ex superviente.

Tras lo ocurrido, la periodista Paloma García Pelayo ha aprovechado para preguntar a Ana María sobre si, en alguna ocasión, había sentido falta de humanidad en el domicilio conyugal que compartía con José Ortega Cano hasta hacerse pública su separación definitiva del torero. Concretamente, la colaboradora de El programa de Ana Rosa, se ha referido a las informaciones que apuntan a que Ortega Cano y Gloria Camila no habrían querido compartir mesa con la andaluza en sus últimos días de convivencia, y a lo ocurrido el pasado 24 de julio, cuando Ana María Aldón regresó de colaborar en Viva la vida a la casa de Madrid, que creía vacía, para encontrarse en su interior a Gloria Camila y Ortega Cano.

«Sería de ser muy mala persona que yo dijera que eso es verdad. Las veces que no he compartido mesa con ellos ha sido por decisión propia. Lo ocurrido ese día fue la gota que colmó el vaso, pero no voy a hablar de ello. Lo pasé muy mal, mi situación fue límite. Gloria Camila sí estaba allí», ha respondido Ana María.